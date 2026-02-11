Visma-Lease a Bike na bommetje in woelig water: ex-renner heeft het over een groot gemis

Het is echt wel een bommetje bij Visma-Lease a Bike. Onlangs raakte bekend dat Tim Heemskerk, de trainer van onder andere Jonas Vingegaard, opstapt.

Heemskerk heeft ondertussen ook zelf meer tekst en uitleg gegeven. In de podcast Kop Over Kop gaan ze op zoek naar wat er werkelijk aan de hand is. De vraag wordt gesteld of het toeval is dat dit kort na het vertrek van Cian Uijtdebroeks en Simon Yates komt. Die hadden blijkbaar wel last met de harde, professionele benadering.

"Hij is de grondlegger van de zaken waar renners over klagen", merkt Bobbie Traksel net op over Heemskerk. "Uiteindelijk is dat iets anders. Eerlijk is eerlijk: topsport doe je aan de volle 100 procent. Als je het aan 99 procent doet, ga je gewoon verliezen. Als hij bij zichzelf merkt dat hij er de kantjes begint af te lopen of er geen motivatie of positieve energie meer van krijgt, dan moet ie inderdaad een stap terugzetten."

Werkwijze Heemskerk werkte niet meer voor zichzelf

In dit geval gaat het meteen om een vertrek per direct. "Misschien heeft hij door de strakke werkwijze die hij zelf mee heeft opgelegd, en die werkte voor heel veel goeie renners, gemerkt dat hij die zelf niet kan blijven volgen. Dat zal het waarschijnlijk zijn." Traksel is er zeker van dat dit de verklaring is voor het plotse vertrek van Heemskerk.

De voormalige renner vreest dat het een aderlating is voor Visma-Lease a Bike. "Het is wel een groot gemis, want wat ga je nu doen? Hoe lang wisten ze dit al? Hij is niet alleen de trainer van Jonas Vingegaard, alhoewel dat wel de belangrijkste renner is, maar hoe ga je er nu mee om? Als trainer ben je ook een vertrouwenspersoon."

Moet Heijboer het opnieuw opvangen?

Mathieu Heijboer wordt al genoemd als een mogelijke vervanger. Hij moest het ook al opvangen toen met Marc Lamberts de trainer van Van Aert vertrok. Zo vertrekken de laatste jaren toch vaker ondersteunende personen bij Visma-Lease a Bike.