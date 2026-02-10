Samen kopman in de Tour: Lipowitz onthult wat hij echt denkt van Evenepoel

Remco Evenepoel zal het kopmanschap in de Tour de France moeten delen met Florian Lipowitz. De Duitser ziet alvast voordelen voor zichzelf door de komst van Evenepoel.

De Tour van 2025 was met zijn derde plaats in het eindklassement de definitieve doorbraak van Florian Lipowitz. De Duitser was ook wel al tweede geworden in Parijs-Nice, vierde in de Ronde van het Baskenland en derde in de Dauphiné.

Lipowitz heeft moeite met bekendheid

Maar de Tour is de belangrijkste en ook meest bekeken wedstrijd ter wereld, Lipowitz werd plots over de hele wereld bekend. En daar had hij het moeilijk mee. "Ik ben niet iemand die graag in de schijnwerpers staat", zegt hij in de podcast Ulle & Rick.

"Na de Tour ging het niet zo goed met me. Ik had gezondheidsproblemen en het was moeilijk om echt van het resultaat te genieten. Ik heb zelfs acht weken niet gefietst", geeft Lipowitz dan ook eerlijk toe.

Lipowitz ziet voordeel in komst van Evenepoel

Dit jaar deelt Lipowitz onder meer in de Tour het kopmanschap met Remco Evenepoel. En dat kan volgens Lipowitz alleen maar voordelen opleveren voor hemzelf om wat meer in zijn schaduw te staan.

Lees ook... 🎥 Opgejaagd na eindzege in Valencia: Evenepoel negeert doelbewust jonge fan›

"Remco is iemand die graag in het middelpunt van de belangstelling staat," zei hij. "Dat is misschien wel goed voor me, want dan kan ik me meer op mijn eigen werk concentreren."