Opvallende bijwerking in het peloton: ploegmaat van Evenepoel is eerlijk

Een kampioen in de ploeg hebben zoals Remco Evenepoel kan veel veranderen. Dat heeft ook zijn ploegmaat Emil Herzog gemerkt in de Ronde van Valencia.

Evenepoel won Ronde van Valencia

Remco Evenepoel won twee etappes en het eindklassement in de Ronde van Valencia, Red Bull-BORA-hansgrohe had dus veel om te vieren. Al moest de Duitse ploeg ook de verantwoordelijkheid dragen in de koers.

Dat merkte ook zijn ploegmaat Emil Herzog (21), in 2022 nog wereldkampioen bij de junioren. "Ik was meestal degene die het eerste deel van de koers moest controleren", zegt Herzog op de ploegwebsite van Red Bull-BORA-hansgrohe.

"Al was mijn werk meestal al gedaan toen de tv-uitzending begon." Toch merkte Herzog ook verschil over hoe hij door het peloton kon bewegen doordat Remco Evenepoel nu zijn ploegmaat is.

Evenepoel maakt het Herzog makkelijker

"Als je zo'n kampioen in je team hebt, krijg je automatisch meer respect. Iedereen weet dat je voor hem werkt. Niemand je zomaar voorbij rijden. Het is in zekere zin makkelijker", stelt Herzog dan ook.

De jonge Duitser, die in de slotrit in Valencia tweede werd, mag zich in de UAE Tour (16 tot 22 februari) nog eens opofferen voor Evenepoel. Met Isaac Del Toro (UAE) zal Evenepoel ook een stevige concurrent krijgen.