Opvallende bijwerking in het peloton: ploegmaat van Evenepoel is eerlijk

Opvallende bijwerking in het peloton: ploegmaat van Evenepoel is eerlijk
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Een kampioen in de ploeg hebben zoals Remco Evenepoel kan veel veranderen. Dat heeft ook zijn ploegmaat Emil Herzog gemerkt in de Ronde van Valencia.

Evenepoel won Ronde van Valencia

Remco Evenepoel won twee etappes en het eindklassement in de Ronde van Valencia, Red Bull-BORA-hansgrohe had dus veel om te vieren. Al moest de Duitse ploeg ook de verantwoordelijkheid dragen in de koers. 

Dat merkte ook zijn ploegmaat Emil Herzog (21), in 2022 nog wereldkampioen bij de junioren. "Ik was meestal degene die het eerste deel van de koers moest controleren", zegt Herzog op de ploegwebsite van Red Bull-BORA-hansgrohe

"Al was mijn werk meestal al gedaan toen de tv-uitzending begon." Toch merkte Herzog ook verschil over hoe hij door het peloton kon bewegen doordat Remco Evenepoel nu zijn ploegmaat is. 

Evenepoel maakt het Herzog makkelijker 

"Als je zo'n kampioen in je team hebt, krijg je automatisch meer respect. Iedereen weet dat je voor hem werkt. Niemand je zomaar voorbij rijden. Het is in zekere zin makkelijker", stelt Herzog dan ook. 

Lees ook... Carrière Evenepoel enkel geslaagd met Tourwinst? De Cauwer is klaar en duidelijk
De jonge Duitser, die in de slotrit in Valencia tweede werd, mag zich in de UAE Tour (16 tot 22 februari) nog eens opofferen voor Evenepoel. Met Isaac Del Toro (UAE) zal Evenepoel ook een stevige concurrent krijgen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Carrière Evenepoel enkel geslaagd met Tourwinst? De Cauwer is klaar en duidelijk

Carrière Evenepoel enkel geslaagd met Tourwinst? De Cauwer is klaar en duidelijk

18:00
Samen kopman in de Tour: Lipowitz onthult wat hij echt denkt van Evenepoel

Samen kopman in de Tour: Lipowitz onthult wat hij echt denkt van Evenepoel

16:00
Zorgt Pedersen voor mirakel? Ex-ploegmaat Stuyven weet meer

Zorgt Pedersen voor mirakel? Ex-ploegmaat Stuyven weet meer

21:30
'Geen wielercommentator meer? Ruben Van Gucht voert gesprekken met andere zender' Naast de fiets

'Geen wielercommentator meer? Ruben Van Gucht voert gesprekken met andere zender'

20:00
Einde van het seizoen nadert: Vanthourenhout verklaart waarom hij gemotiveerd blijft

Einde van het seizoen nadert: Vanthourenhout verklaart waarom hij gemotiveerd blijft

19:00
Geluk of kunde? Ploegleider Van Aert doet opvallende vaststelling over Van der Poel

Geluk of kunde? Ploegleider Van Aert doet opvallende vaststelling over Van der Poel

18:30
🎥 Opgejaagd na eindzege in Valencia: Evenepoel negeert doelbewust jonge fan

🎥 Opgejaagd na eindzege in Valencia: Evenepoel negeert doelbewust jonge fan

14:00
Forfait voor laatste X2O-manche: Toon Aerts onthult waarom hij derde plaats niet zal verdedigen

Forfait voor laatste X2O-manche: Toon Aerts onthult waarom hij derde plaats niet zal verdedigen

17:00
📷 Met opvallende aanwezige: Van der Poel genoot met volle teugen van skivakantie

📷 Met opvallende aanwezige: Van der Poel genoot met volle teugen van skivakantie

16:30
Wordt Evenepoel van zijn roze wolk gehaald? Ploegleider vreest voor één renner

Wordt Evenepoel van zijn roze wolk gehaald? Ploegleider vreest voor één renner

12:00
"Alles moet ervoor wijken": De Cauwer klaar en duidelijk over Evenepoel

"Alles moet ervoor wijken": De Cauwer klaar en duidelijk over Evenepoel

07:00
De Ronde of Parijs-Roubaix? Ploegleider Visma-Lease a Bike helder over Van Aert

De Ronde of Parijs-Roubaix? Ploegleider Visma-Lease a Bike helder over Van Aert

15:00
📷 Even weer veldrijder: Wout van Aert lacht zijn tanden bloot

📷 Even weer veldrijder: Wout van Aert lacht zijn tanden bloot

13:30
"Het is gewoon lelijk": Soudal Quick-Step krijgt de wind van voren

"Het is gewoon lelijk": Soudal Quick-Step krijgt de wind van voren

13:00
Evenepoel niet onmisbaar? Peeters zet Bakelants stevig op zijn plaats

Evenepoel niet onmisbaar? Peeters zet Bakelants stevig op zijn plaats

10:00
Slaat de slinger door? Toptalent Paul Seixas (19) onthult zijn extreme aanpak

Slaat de slinger door? Toptalent Paul Seixas (19) onthult zijn extreme aanpak

12:30
Problemen bij Visma-Lease a Bike? Ex-trainer Vingegaard onthult reden van vertrek

Problemen bij Visma-Lease a Bike? Ex-trainer Vingegaard onthult reden van vertrek

11:00
Stevige domper: Uijtdebroeks krijgt na verder onderzoek slecht nieuws

Stevige domper: Uijtdebroeks krijgt na verder onderzoek slecht nieuws

09:00
"Heb ik het moeilijk mee": Wellens kritisch voor nieuwigheid in het veldrijden

"Heb ik het moeilijk mee": Wellens kritisch voor nieuwigheid in het veldrijden

08:30
Geen goede winter achter de rug: Lampaert onthult vervelende blessure

Geen goede winter achter de rug: Lampaert onthult vervelende blessure

08:00
Gedwongen afscheid? Toekomst van Spaans kampioen hangt aan zijden draadje

Gedwongen afscheid? Toekomst van Spaans kampioen hangt aan zijden draadje

07:31
"Kon ik vorig jaar niet": Evenepoel onthult nieuwe manier van aanvallen

"Kon ik vorig jaar niet": Evenepoel onthult nieuwe manier van aanvallen

09/02
'Evenepoel toch in de Ronde van Vlaanderen? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft een plan'

'Evenepoel toch in de Ronde van Vlaanderen? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft een plan'

09/02
De Cauwer trekt straffe conclusie over Evenepoel na zijn geweldige start

De Cauwer trekt straffe conclusie over Evenepoel na zijn geweldige start

09/02
Twee nieuwe Belgische talenten: Keisse staat versteld bij Soudal Quick-Step

Twee nieuwe Belgische talenten: Keisse staat versteld bij Soudal Quick-Step

09/02
📷 Vakantie is voorbij: Van der Poel pakt uit met twee nieuwigheden

📷 Vakantie is voorbij: Van der Poel pakt uit met twee nieuwigheden

09/02
Niet Van der Poel: Wellens kiest verrassende man van het seizoen

Niet Van der Poel: Wellens kiest verrassende man van het seizoen

09/02
Val en ziekte Vingegaard: Riis ziet "telkens hetzelfde probleem" bij Visma-Lease a Bike

Val en ziekte Vingegaard: Riis ziet "telkens hetzelfde probleem" bij Visma-Lease a Bike

09/02
Ploegleider Lodewyck verklaart waarom Evenepoel Milaan-Sanremo niet rijdt

Ploegleider Lodewyck verklaart waarom Evenepoel Milaan-Sanremo niet rijdt

09/02
Kelk moet leeg tot op de bodem: nog een domper voor Visma-Lease a Bike

Kelk moet leeg tot op de bodem: nog een domper voor Visma-Lease a Bike

09/02
🎥 Vijf dagen na polsbreuk: Pedersen verrast iedereen en heeft ook een boodschap

🎥 Vijf dagen na polsbreuk: Pedersen verrast iedereen en heeft ook een boodschap

09/02
Evenepoel veegt kritische bedenking van tafel en neemt alle twijfels weg

Evenepoel veegt kritische bedenking van tafel en neemt alle twijfels weg

09/02
Onverwacht vertrek bij Visma-Lease a Bike: grote impact voor Vingegaard

Onverwacht vertrek bij Visma-Lease a Bike: grote impact voor Vingegaard

09/02
Evenepoel al opschrijven als eindwinnaar? Gevolgen na de val: na Vingegaard opnieuw grote naam out

Evenepoel al opschrijven als eindwinnaar? Gevolgen na de val: na Vingegaard opnieuw grote naam out

09/02
Broers Roodhooft als schuldige? Grote verontwaardiging bij Bart Wellens

Broers Roodhooft als schuldige? Grote verontwaardiging bij Bart Wellens

09/02
De Bondt prijst het meest indrukwekkende aan ongenaakbare Van der Poel en geeft organisator hoop

De Bondt prijst het meest indrukwekkende aan ongenaakbare Van der Poel en geeft organisator hoop

09/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Klaas Lodewyck Bart Wellens Mads Pedersen Dries De Bondt Enric Mas Nicolau Jasper Stuyven Nairo Alexander Quintana Rojas Bjarne Riis Adam Yates Simon Yates Jose De Cauwer Ceylin Del Carmen Alvarado Maxime Monfort Sepp Kuss Niels Vandeputte Iljo Keisse

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved