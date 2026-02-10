📷 Even weer veldrijder: Wout van Aert lacht zijn tanden bloot

Wout van Aert moest iets vroeger dan gepland een punt zetten achter zijn seizoen in het veld. Op hoogtestage in Spanje komen zijn skills als veldrijder echter goed van pas.

In Mol liep het op 2 januari mis voor Wout van Aert in het veld. Hij kwam bij een val slecht op zijn voet terecht en liep een kleine breuk op in zijn enkel. Van Aert moest daardoor de Wereldbeker in Zonhoven en het BK laten schieten.

Van Aert op hoogtestage in Sierra Nevada

Voor Van Aert zat het veldritseizoen er zo iets vroeger op dan gepland, maar ondertussen kan hij wel opnieuw volop trainen. Van Aert is sinds vorige week op hoogtestage in de Sierra Nevada, in het zuiden van Spanje.

Door het winterweer hebben Van Aert en zijn ploegmaats al vaak op de rollen moeten trainen, maandag kon hij nog eens naar buiten. Van Aert reed zo'n 120 kilometer met 3.300 hoogtemeters in net geen 5 uur.

Van Aert even weer veldrijder

"Een beetje van alles", schreef Van Aert op zijn Strava. Dat blijkt ook uit foto's van zijn ploegmaat Davide Piganzoli. Rijden op sneeuw, waarop het mis ging in Mol, maar onderweg ook een koffie en taart.

En ook een modderstrook. Uit de sporen blijkt dat Van Aert nog even heeft geprobeerd om erdoor te rijden, maar toch is moeten afstappen. Hij lacht echter zijn tanden bloot, met de moraal zit het duidelijk goed bij Van Aert.



