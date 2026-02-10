Stevige domper: Uijtdebroeks krijgt na verder onderzoek slecht nieuws

Cian Uijtdebroeks heeft bij zijn valpartij in de Ronde van Valencia toch schade opgelopen. Niet aan zijn pols, maar wel aan de elleboog.

In de derde etappe van de Ronde van Valencia kwam Cian Uijtdebroeks stevig ten val. De kopman van Movistar kon de etappe wel uitrijden, maar kwam als 113de en als een van de laatste renners over de streep en verloor tien minuten.

Na de etappe zocht Uijtdebroeks een ambulance op en daar kwam hij weer uit met een stevig verband rond zijn arm. Uijtdebroeks klaagde vooral over pijn aan de pols, maar een breuk werd er toen niet vastgesteld.

Schade bij Uijtdebroeks aan de elleboog

Maandag, toen de zwelling wat weggetrokken was, is Uijtdebroeks opnieuw onderzocht. "Er is een scheurtje in de radiuskop van de linkerelleboog geconstateerd, waardoor actieve rust noodzakelijk is", meldt zijn ploeg Movistar op hun sociale media.

Uijtdebroeks zou deze week op hoogtestage vertrekken om Parijs-Nice (8 tot 15 maart) voor te bereiden. Welke impact zijn blessure op die hoogtestage zal hebben, is niet duidelijk.

Ook Mas in de lappenmand

Voor Movistar is het opnieuw een tegenslag, want ook Enric Mas ligt in de lappenmand. De Spanjaard kwam op training ten val en moet net als Jonas Vingegaard forfait geven voor de UAE Tour (16 tot 22 februari).



