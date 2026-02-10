De Ronde of Parijs-Roubaix? Ploegleider Visma-Lease a Bike helder over Van Aert

Wout van Aert maakt dit voorjaar opnieuw een doel van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Bij Visma-Lease a Bike zien ze vooral op de kasseien in Noord-Frankrijk kansen voor Van Aert.

De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn ook dit jaar de twee hoofddoelen van het voorjaar van Wout van Aert, ook al rijdt hij dit jaar opnieuw de Italiaanse klassiekers Strade Bianche en Milaan-Sanremo.

Vorig jaar moest Van Aert twee keer tevreden zijn met een vierde plaats, telkens voorgegaan door Pogacar, Van der Poel en Pedersen. Bij Visma-Lease a Bike hopen ze dat Van Aert in goede vorm aan de start kan staan, maar de concurrentie is niet min.

Stevige concurrentie voor Van Aert

"Ik verwacht hetzelfde van Mathieu. En ook Tadej Pogacar mag absoluut niet vergeten worden, hij is misschien wel de belangrijkste van allemaal", zegt ploegleider Robert Wagner bij Radsport News.

"Ook hij staat te popelen om opnieuw aan de start te staan en heeft aangekondigd dat hij wil aanvallen en Roubaix wil winnen." Wagner kijkt dan ook uit naar een strijd tussen Van Aert, Van der Poel, Pogacar en misschien ook Pedersen.

Ligt Parijs-Roubaix Van Aert beter dan de Ronde van Vlaanderen?



Wagner hoopt dat Van Aert dan eens het laken naar zich toe kan trekken. "Dan hoop ik dat de kaarten deze keer in ons voordeel zijn en dat Wout Roubaix of Vlaanderen wint. Dat zou fantastisch zijn. Al denk ik persoonlijk dat Roubaix hem misschien nog beter ligt."