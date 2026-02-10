Carrière Evenepoel enkel geslaagd met Tourwinst? De Cauwer is klaar en duidelijk

De Tour de France winnen blijft voor Remco Evenepoel een van de grote doelen van zijn carrière. Al vindt José De Cauwer niet Evenepoel enkel mag beoordeeld worden op het feit of hij de Tour al dan niet zal winnen.

Remco Evenepoel is 2026 goed begonnen met vijf overwinningen en winst in een ploegentijdrit met Red Bull-BORA-hansgrohe. Goed om vertrouwen op te doen, maar het zijn geen zeges waar na zijn carrière nog veel aandacht aan gegeven zal worden.

Wordt Evenepoel eerste Belgische Tourwinnaar in 50 jaar?

De Tour de France blijft voor Evenepoel het hoofddoel. Dan moet hij dit jaar wel voorbij Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, al heeft Evenepoel nog wel enkele kansen om zijn droom waar te maken.

Het is dit jaar 50 jaar geleden dat Lucien Van Impe als laatste Belg de Tour kon winnen, er wordt vooral naar Evenepoel gekeken om een einde te maken aan die Belgische droogte in de Tour.

Valt of staat carrière van Evenepoel met de Tour?

"Stel nu dat Remco de Tour niet of nooit wint, is hij dan een minder goede renner dan Lucien Van Impe? Ik denk het niet", zegt José De Cauwer bij Sporza. Hij vindt dat er moet gekeken worden naar wat Evenepoel op zijn 26ste al heeft gepresteerd.

Het wordt als normaal beschouwd wat Evenepoel doet, maar dat is het volgens De Cauwer niet. "Remco dwingt zijn prestaties af en de manier waarop is geweldig. Als er dan iemand beter is dan hij, is hij de op één na beste wielrenner ter wereld. Is dat erg?"