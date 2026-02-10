"Het is gewoon lelijk": Soudal Quick-Step krijgt de wind van voren

Het shirt van Soudal Quick-Step ziet er dit jaar wat anders uit met de toevoeging van groene accenten. Al valt het nieuwe ontwerp niet bij iedereen in de smaak.

Groene accenten op shirt van Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step rijdt al jaren in een blauw shirt, maar dit jaar is daar ook een beetje groen bij gekomen. Dat past volgens de ploeg in hun 'Shine for Safety-initiatief' die gericht is op de veiligheid van de renners.

"Het ontwerp maximaliseert de zichtbaarheid, verhoogt de veiligheid van de renners en presteert onder alle omstandigheden", stelde de ploeg bij de voorstelling van het nieuwe ontwerp van hun shirt.

Shirt van Soudal Quick-Step valt niet in de smaak

Bij Lanterne Rouge Cycling Podcast zijn ze niet enthousiast over het shirt. "Ik hou er niet van. Als je iets wil veranderen aan het shirt, zorg er dan voor dat het opvalt tussen alle andere blauwe shirts in het peloton", zegt Patrick Broe.

"Het groen doet het shirt er slechter uitzien, ik zie veel liever een blauw-wit shirt van Soudal Quick-Step." En ook Benji Naesen is kritisch. "Op helikopterbeelden ziet het shirt er gewoon blauw uit, het groen valt niet op omdat het te subtiel is."



"Ik geef dit een 1 op 10. Sorry, maar het is gewoon lelijk. Dat is de trieste realiteit. Het shirt van de vrouwen (AG Insurance-Soudal, nvdr.) ziet er iets beter uit, omdat er een groot wit vlak in het midden staat en daardoor valt het ook meer op."