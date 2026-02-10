Slaat de slinger door? Toptalent Paul Seixas (19) onthult zijn extreme aanpak

Slaat de slinger door? Toptalent Paul Seixas (19) onthult zijn extreme aanpak
Paul Seixas (19) is de nieuwe Franse hoop. Het toptalent stoomt zich op een zeer extreme manier klaar voor het nieuwe seizoen.

Met een achtste plaats in het eindklassement van de Dauphiné, een derde plaats in de EK-wegrit en en een zevende plaats in de Ronde van Lombardije liet de amper 19-jarige Paul Seixas in 2025 al heel wat mooie dingen zien bij de profs. 

Seixas zag familie al twee maanden niet 

Net als Wout van Aert is Seixas op dit moment op hoogtestage in de Sierra Nevada. De helft van zijn trainingen moet hij afwerken op de rollen door het winterweer. "Dat is niet gemakkelijk, hoor", zegt Seixas bij Eurosport. 

"Je mist dan echt het fietsgevoel." En er is nog iets wat Seixas mist. "Ik heb mijn ouders en vriendin al twee maanden niet meer gezien. Maar als ik straks weer naar zal koersen, dan zal ik echt verschil voelen."

Programma Paul Seixas

Volgende week begint Seixas aan het seizoen in de Ronde van de Algarve (18 tot 22 februari). Daarna rijdt hij in Frankrijk de Faun-Ardèche Classic (28 februari) en de Faun Drone Classic (1 maart). 


En daarin jaagt Seixas op zijn eerste zege bij de profs. "Ik heb vertrouwen in mezelf. Ik merk dat ik snel vooruitgang boek, dus ik hoop dat die zege komt. Een koers winnen blijft een onbeschrijflijk gevoel."

