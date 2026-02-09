Val en ziekte Vingegaard: Riis ziet "telkens hetzelfde probleem" bij Visma-Lease a Bike

Val en ziekte Vingegaard: Riis ziet "telkens hetzelfde probleem" bij Visma-Lease a Bike
Jonas Vingegaard schrapt de UAE Tour na een val op training en ook ziekte. Bjarne Riis is vooral kritisch voor de communicatie van Visma-Lease a Bike.

Over een week zou Jonas Vingegaard aan zijn seizoen beginnen in de UAE Tour, maar dat gaat dus niet door. Geen ramp volgens Bjarne Riis, al zal het wel belangrijk zijn om te weten welke impact de ziekte op Vingegaard heeft gehad. 

Wat denkt Riis van blessures van Vingegaard?

"Het hangt er allemaal vanaf hoeveel hij na zijn ziekte heeft getraind, hoe lang hij heeft moeten herstellen en hoe goed zijn vorm daarvoor was. Daar moeten we nog antwoorden op krijgen. Ik maak me niet al te veel zorgen", zegt hij bij Feltet

Die antwoorden zijn er dus niet en daarvoor is Riis kritisch voor Visma-Lease a Bike. "Er is nooit communicatie over hoe het echt met hem gaat. Dat is telkens hetzelfde probleem", stelt de Tourwinnaar van 1996. 

Visma-Lease a Bike dient Riis van antwoord

"We hebben ook niets gehoord over hoe de valpartij hem heeft beïnvloed", stelt Riis nog. Die kritiek werd door Feltet ook voorgelegd aan Head of Press and Communications Emile Vaessen. 

"We delen voortdurend open en transparant wat we op dit moment weten. Dit is simpelweg de informatie die we nu hebben." Het zal dus wachten zijn op nieuwe informatie over Vingegaard om meer te weten te komen.

Jonas Vingegaard Rasmussen
Bjarne Riis
Bjarne Riis

