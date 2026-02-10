Wordt Evenepoel van zijn roze wolk gehaald? Ploegleider vreest voor één renner

Wordt Evenepoel van zijn roze wolk gehaald? Ploegleider vreest voor één renner
Met de Ronde van Valencia heeft Remco Evenepoel zijn eerste rittenkoers gewonnen bij Red Bull-BORA-hansgrohe. De UAE Tour lijkt echter iets moeilijker te worden.

Met twee ritzeges op vijf etappes en ook het eindklassement heeft Remco Evenepoel de Ronde van Valencia gedomineerd. Meteen zijn eerste eindzege in een rittenkoers voor Red Bull-BORA-hansgrohe. 

UAE Tour volgende test voor Evenepoel

Volgende week jaagt Evenepoel meteen op een nieuwe eindzege in de UAE Tour. Met een vlakke tijdrit van 12,2 kilometer kan Evenepoel de concurrentie op achterstand zetten, maar er zijn ook twee aankomsten bergop. 

Op dag drie ligt de aankomst op Jebel Mobrah (13,2 km aan gemiddeld 8,1%), op dag vijf is er Jebel Hafeet (10,6 km aan gemiddeld 6,9%). Voor Evenepoel zullen het twee stevige tests bergop worden. 

Moet Evenepoel vrezen voor Del Toro?

"We zullen moeten zien hoe Remco dat verteert", zegt ploegleider Klaas Lodewyck bij Het Nieuwsblad.  Evenepoel heeft nog niet veel in het hooggebergte getraind en met Isaac Del Toro krijgt hij ook een stevige tegenstander. 

"Het zal niet evident zijn om hem te kloppen", beseft Lodewyck dan ook. "Voor UAE Team Emirates is dat één van de belangrijkste koersen van het jaar, dus ik denk dat Del Toro er al bijna op zijn top zal zitten."

