Wanneer stopt Wilfried Peeters (61) als ploegleider? "Dat zegt Jurgen Foré tegen mij"

Wilfried Peeters (61) is al meer dan twintig jaar aan de slag als ploegleider bij Soudal Quick-Step. Hoelang gaat hij nog door bij The Wolfpack?

In 2001 zette Wilfried Peeters een punt achter zijn carrière als renner. Dat deed hij met acht zeges op zijn palmares, met winst in Gent-Wevelgem in 1994 als zijn grootste overwinning in zijn carrière.

Sinds 1993 tot eind 2024 werkte Peeters samen met Patrick Lefevere, eerst als renner en daarna als ploegleider. Als ploegleider zag Peeters al heel wat toppers passeren bij de ploeg, van Tom Boonen tot Remco Evenepoel.

Wanneer stopt Peeters als ploegleider?

Met zijn 61 jaar komt de pensioenleeftijd stilaan in zicht voor Peeters, al denkt hij nog niet meteen aan stoppen. "Ik blijf nog zeker twee jaar in de ploeg", zegt hij bij WielerFlits. En hij krijgt ook het vertrouwen van CEO Jurgen Foré.

"Hij zegt tegen mij dat ik zo lang mag blijven als ik wil." Toch weet Peeters ook goed wanneer hij zal stoppen als ploegleider. "Als ik niet meer rendabel ben, dan stap ik eruit. Het is mijn passie, maar ik ben ook niet verlegen om anderen hun kans te geven."

Vanmarcke en Terpstra zijn nieuw bij Soudal Quick-Step



Met Sep Vanmarcke (37) en Niki Terpstra (41) zijn er dit jaar al twee jongere ploegleiders bijgekomen voor het klassieke voorjaar. Zo heeft Peeters onder meer In Flanders Fields, from Middelkerke to Wevelgem aan hen afgegeven.