Einde van het seizoen nadert: Vanthourenhout verklaart waarom hij gemotiveerd blijft

Nog drie crossen en het veldritseizoen zit er helemaal op. Toch is Michael Vanthourenhout nog voldoende gemotiveerd om zich volledig te smijten.

Zaterdag de Waaslandcross in Sint-Niklaas, zondag de laatste manche van de X2O Badkamers Trofee in Brussel en volgende week zondag de Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle.

Nog drie crossen en het veldritseizoen 2025-2026 zit er helemaal op. Wereldkampioen Mathieu van der Poel, Belgisch kampioen Thibau Nys en Europees kampioen Toon Aerts zijn er al allemaal niet meer bij.

Michael Vanthourenhout is wel nog van de partij en wil er ook nog vol voor gaan in de laatste drie crossen van het seizoen. Voor hem is het geen probleem om na het WK nog gemotiveerd te blijven.

Vanthourenhout blijft gemotiveerd voor laatste crossen

Door ziekte moest Vanthourenhout de Wereldbekers in Benidorm, Maasmechelen en Hoogerheide missen. "Dan is het heus geen probleem om gemotiveerd rond te rijden", zegt Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad.



"Uiteindelijk zijn we profs en voor onze ploeg zijn deze wedstrijden ook belangrijk." Uiteindelijk gaat het ook maar over twee weekends meer, daarna mag de riem er weer een tijdje af bij Vanthourenhout.