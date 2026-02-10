Evenepoel niet onmisbaar? Peeters zet Bakelants stevig op zijn plaats

Soudal Quick-Step moest dit jaar verder zonder Remco Evenepoel. Ploegleider Wilfried Peeters is het niet eens met Jan Bakelants dat Evenepoel veel druk weg nam bij de Belgische ploeg.

Na zeven jaar besloot Remco Evenepoel om te vertrekken bij Soudal Quick-Step. De olympische kampioen trok naar Red Bull-BORA-hansgrohe, voor zijn nieuwe ploeg won hij al vijf keer en was er ook nog succes in een ploegentijdrit.

Evenepoel bezorgde Soudal Quick-Step veel succes

Evenepoel bezorgde Soudal Quick-Step de afgelopen jaren heel wat overwinningen, met onder meer twee keer Luik-Bastenaken-Luik. Ook in het tijdrijden groeide Evenepoel uit tot de beste ter wereld met heel wat titels.

Ploegleider Wilfried Peeters ontkent ook niet dat Evenepoel niet te vervangen is, onder meer in het tijdrijden en rittenkoersen van een week. Al vindt Peeters niet dat Soudal Quick-Step uit elkaar is gevallen door het vertrek van Evenepoel.

Peeters is het niet eens met Bakelants

Jan Bakelants stelde onlangs dat ze bij Soudal Quick-Step zullen schrikken hoeveel druk Evenepoel wegnam bij de ploeg. "Tja… Ik heb niets tegen Jan", stelt Peeters bij WielerFlits.

"Je moet hem mij niet leren kennen na zijn jaren in de ploeg, maar hij is meer een journalist nu. Wat is druk, uiteindelijk?" In elke koers is er volgens Peeters druk. Als de kopman het niet afmaakt nadat de ploeg een hele dag op kop reed, is het ook niet goed. Dat geldt ook voor Evenepoel bij Red Bull.