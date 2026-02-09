De Bondt prijst het meest indrukwekkende aan ongenaakbare Van der Poel en geeft organisator hoop

Door acht wereldtitels in de cross te behalen, heeft Mathieu van der Poel ook op Dries De Bondt indruk gemaakt. Als voormalig ploegmaat volgt De Bondt Van der Poel nog op de voet.

De Bondt was te gast bij de Pickx Sports-podcast Derailleur en daar ging het ook over al die wereldtitels van Van der Poel. "Ik vind de serie het meest spectaculair. Dat wil dus zeggen dat je in die acht keer dat je wint ook geen enkele keer pech mag hebben." Of toch dat de pech niet zo'n grote rol speelt dat we een andere winnaar zouden krijgen.

Dit kan gezegd worden met het oog op de WK's, maar je kunt de lijn doortrekken naar de algehele dominantie van Van der Poel in de cross. "Hij is de laatste twee jaar ongeslagen. Dat wil zeggen dat er geen enkele keer een valpartij geweest is of materiaalpech geweest is die hem van de zege kon houden", kan De Bondt het amper geloven.

Toekomst Van der Poel in de cross gelinkt aan de weg

Uiteraard krijgt onze landgenoot de vraag voorgeschoteld of Van der Poel volgens hem eens een veldritwinter zal skippen. "Ik ga het antwoord schuldig moeten blijven. Het hangt ervan af in hoeverre hij ervan overtuigd is dat hem dit kan helpen bij zijn resterende ambities op de weg. Ik denk dat hij in de cross het gevoel heeft dat hij zijn doelen echt afgevinkt heeft."

Plots bedenkt De Bondt zich wel iets. "Ik heb gelezen dat hij nog één cross moet winnen." Inderdaad: Van der Poel won nog nooit in Ardooie, om de simpele reden dat hij daar nooit aan de start staat. "Het lijkt belachelijk dat hij ergens nog niet op een erelijst staat. Vroeger lag hij van zo'n dingen zeker niet wakker, maar als je automatisch die lijstjes aan het afwerken bent en je het kan afmaken..."

Van der Poel ooit in Ardooie?

De grote moeilijkheid is dat Ardooie al heel vroeg op de veldritkalender staat en het moeilijk te combineren valt met het wegseizoen. Toch geeft De Bondt de organisator in Ardooie hoop: stel je voor dat Van der Poel daar volgend seizoen aan de start staat. "Het zou toch mooi zijn hè."