'Geen wielercommentator meer? Ruben Van Gucht voert gesprekken met andere zender'

Ruben Van Gucht is al enkele jaren de vaste commentator bij het veldrijden en vrouwenwielrennen bij Sporza. Hij wordt nu genoemd als mogelijke derde presentator van 'De tafel van Gert' bij Play.

Bij de VRT is Ruben Van Gucht één van de vaste commentatoren bij het wielrennen, hij neemt het veldrijden en het vrouwenwielrennen voor zijn rekening. Renaat Schotte is de vaste stem bij rittenkoersen en Karl Vannieuwkerke tijdens de klassiekers.

Van Gucht was bij de VRT ook een vaste waarde tijdens de grote toernooien van de Rode Duivels, maar volgens HLN mag hij deze zomer niet naar het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Op dit moment is Van Gucht vast in dienst bij de VRT, maar hij zou al een tijdje vragende partij zijn om een statuut als zelfstandige te krijgen zodat hij meer commerciële vrijheid krijgt om ook bij andere zenders aan de slag te gaan.

Onderhandelen Van Gucht en Play?

Volgens HLN zouden er namelijk concrete gesprekken gevoerd worden tussen Van Gucht en Play om als derde presentator aan de slag te gaan bij 'De tafel van Gert' naast Gert Verhulst en Tine Embrechts.



"Tot vandaag waren er nog geen concrete gesprekken tussen VRT en Van Gucht over een overstap naar of opdrachten voor een andere zender", reageerde woordvoerster VRT Yasmine Van der Borght. Wat een (gedeeltelijke) overstap zou betekenen voor zijn rol als wielercommentator, is niet duidelijk.