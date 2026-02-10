Problemen bij Visma-Lease a Bike? Ex-trainer Vingegaard onthult reden van vertrek

Tim Heemskerk, de trainer van Jonas Vingegaard en Matteo Jorgenson, heeft na acht jaar afscheid genomen van Visma-Lease a Bike. Enkele belangrijke woorden in zijn afscheidsbericht duiden toch op onvrede bij de Nederlander.

Na het onverwachte afscheid van Simon Yates begin januari verlaat met Tim Heemskerk nog iemand Visma-Lease a Bike. De Nederlander was er acht jaar aan de slag en was ook de trainer van Jonas Vingegaard.

Op zijn sociale media gaf Heemskerk nog wat meer uitleg. "Na acht prachtige jaren met onze ploeg heb ik, met pijn in mijn geel-zwarte hart, besloten om te stoppen als trainer en coach", stelt de Nederlander.

"De laatste twee, drie maanden was er te weinig ruimte voor creativiteit en passie in mijn dagelijkse werk. Dat is precies waarom het nu tijd is om te stoppen." Dat Heemskerk de nadruk legt op het ontbreken van creativiteit en passie lijkt toch een teken aan de wand.

Vingegaard won de Tour in 2022 en 2023

"Ik heb ervoor gekozen om nu ruimte te maken voor tijd om de batterij weer op te laden. Sport en wielrennen blijven mijn passie en mijn leven. Bedankt voor alles wat we samen hebben meegemaakt."

"De laatste jaren stonden bol van de hoogtepunten, met de kroon op het werk in de jaren 2022 en 2023, en helaas ook een paar dieptepunten. Het waren doorbraken en uitdagingen die ons allemaal gevormd hebben. Dat heeft mij in staat gesteld om enorm te groeien als coach en als mens. Die lessen neem ik met mij mee."



