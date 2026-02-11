Thibau Nys legt keiharde waarheid bloot na coffee break met vriendin en heeft het over schuldgevoel

Thibau Nys legt keiharde waarheid bloot na coffee break met vriendin en heeft het over schuldgevoel
Foto: © photonews

Thibau Nys heeft ons nog eens meegenomen achter de schermen om te benadrukken wat er allemaal meespeelt om goed te kunnen presteren als veldrijder. Dat is heel wat, daar kunnen ook zijn vriendin en masseuse over meespreken.

Op het YouTube-kanaal van Baloise verzekeringen - Het Poetsbureau Lion staat nu ook de vierde aflevering van 'Rufus Unchained', met de titel: teamspirit. Thibau Nys prijst in de docuserie rond zijn persoon het familiegevoel in de ploeg. Zo zijn er ook heel veel mensen achter de schermen enorm belangrijk, zoals zijn kinesiste en masseuse.

"Een onmisbare schakel in het verhaal van een hele ploeg", heeft hij niets dan lof voor de vrouw in kwestie. "Er zijn heel weinig masseurs die mijn billen los krijgen. Geen prijs als mijn billen niet los zitten", legt Thibau meteen de link met zijn resultaten. "Het moet iemand zijn die kortbij woont, heel goed haar vak kent en altijd beschikbaar is. Die hebben we wel gevonden."

Weinig uitjes voor Thibau Nys tijdens het seizoen

Nadat hij zijn appartement in Leuven gaat bezoeken met zijn vriendin Anna, nemen ze samen een coffee break in de Vlaams-Brabantse stad. Dat noopt Thibau Nys doet een onthulling. "Dit is iets wat ik niet vaak doe. Het leven voor uw sport vraagt zoveel fysiek en mentaal, dat je gewoon geen ruimte hebt om daar nog dingen bij te nemen."

Nys onderstreept welke gevolgen het kan hebben als hij één iets niet goed doet tijdens een herstelperiode. "Als je dan een halfuur of een uur in het stad gaat rondlopen, dan voel ik me schuldig ten opzichte van mezelf omdat je niet met uw vak bezig bent zoals het zou moeten. Dan neem je dat de volgende dag weer mee, want dan ben je niet honderd procent hersteld."

Thibau Nys op zijn hoede voor een fout met gevolgen

Als je vermoeid aan een training zou beginnen, zit dat ook de dag daarna nog in zijn systeem. "Eén foutje maken, sleept dagenlang aan." Op het einde van de video zien we Nys ook nog tijdens de verkenning en de wedstrijddag van het WK veldrijden. 

