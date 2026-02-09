Kelk moet leeg tot op de bodem: nog een domper voor Visma-Lease a Bike

Visma-Lease a Bike blijft maar in de klappen delen. In de Ronde van Oman waren de vier overgebleven renners betrokken bij een valpartij en moest er alweer iemand opgeven.

Het zit Visma-Lease a Bike niet mee. Wout van Aert en Jonas Vingegaard kenden al een verstoorde voorbereiding door valpartijen en ook in koers loopt het niet van een leien dakje voor de Nederlandse ploeg.

Veel pech voor Visma-Lease a Bike in Oman

In Oman lijkt het van kwaad naar erger te gaan. Owain Doull en Axel Zingle waren afgereisd naar het Midden-Oosten, maar konden niet aan de start komen van de Muscat Classic en de Ronde van Oman.

Doull kwam ten val op training, Zingle werd ziek. Daardoor moest Visma-Lease a Bike in de twee koersen met vijf renners starten. Voor de derde etappe in Oman moest ook kopman Sepp Kuss ziek opgeven.

Lemmen geeft op na val in Ronde van Oman

In die derde etappe liep het ook mis net voor de slotklim, de vier overbleven renners kwamen ten val. "Na aankomst bleek dat Lemmen een polsblessure opgelopen heeft waardoor hij niet meer zal starten in de volgende etappe", meldt Visma-Lease a Bike.

De Nederlander was nog maar net de nieuwe kopman geworden na de opgave van Kuss. Visma-Lease a Bike blijft zo met nog maar drie renners over in de Ronde van Oman, belofte Patryk Goszczurny is leider in het strijdlustklassement.



