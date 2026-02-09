🎥 Vijf dagen na polsbreuk: Pedersen verrast iedereen en heeft ook een boodschap

Voor Mads Pedersen begon 2026 met een stevige domper, de Deen viel in de eerste etappe van de Ronde van Valencia en brak zijn sleutelbeen en pols. Vijf dagen later zit hij echter alweer op de fiets.

Sleutelbeen- en polsbreuk Pedersen

"Zo wil niemand Mads Pedersen zijn seizoen van 2026 zien beginnen", moest Lidl-Trek op 4 februari op zijn sociale media schrijven. De Deen liep een polsbreuk op, het is onzeker of Pedersen dit voorjaar nog klassiekers zal kunnen rijden.

"De eerste prioriteit van het team is ervoor te zorgen dat Mads de best mogelijke zorg krijgt en de onmiddellijke focus zal liggen op een succesvol herstel om de verstoring van zijn seizoensdoelen tot een minimum te beperken", schreef Lidl-Trek ook nog.

Pedersen zit al opnieuw op de fiets

Vijf dagen na zijn valpartij in Valencia zit Pedersen echter alweer op de fiets. Wel op de rollen, met zijn arm in het gips steunend op een tafel met daarop een plastieken bak en een handdoek.

"Ter herinnering: geniet van de kleine stappen vooruit", schreef Pedersen nog bij de video. Fietsen op de rollen lukt dus al opnieuw, het is maar de vraag hoe kwalitatief die trainingen zijn en of hij zijn vorm kan behouden.

Ploegleider Maxime Monfort geloofde alvast dat Pedersen zich nog kan klaarstomen voor de Ronde van Vlaanderen (5 april) en Parijs-Roubaix (12 april), al is het maar de vraag of zijn pols dan al genezen zal zijn.



