Nieuw topseizoen van Van der Poel op komst op de weg? De Bondt neemt alle illusies weg

De crossprestaties van Mathieu van der Poel spreken voor zich. Wat wil dit nu zeggen over zijn wegseizoen in 2026?

Het zijn uiteraard twee heel verschillende disciplines. Tegelijkertijd zou de vorm die Van der Poel haalde in het veld zijn tegenstanders voor de weg ook al wat schrik kunnen inboezemen. "Ik maak me geen illusies", zegt Dries De Bondt in Derailleur, de podcast van Pickx Sports. Hij suggereert zo dat Van der Poel gelanceerd is voor alweer een topseizoen.

Als voormalig ploegmaat van Van der Poel is De Bondt ook goed geplaatst om zo'n uitspraken te doen. Ze hebben niet voor niets vijf jaar samen in dezelfde ploeg gereden. "Ik ken Mathieu al heel goed en heel lang." De Bondt kan dus met kennis spreken over zijn goede collega. "We hebben een goede band, we horen elkaar af en toe nog."

Van der Poel en Pogacar genoemd in dezelfde adem

Over de status die Van der Poel geniet in het huidige peloton kan De Bondt duidelijk zijn. "Je kunt hem in één adem noemen met Tadej Pogacar." Zij worden beschouwd als de twee beste renners ter wereld. "Je kunt nog een paar renners net onder hen zetten, maar de kloof met de normale mensen van deze wereld, die ook topatleet zijn, is zo groot."

Zonder het met zoveel woorden te vermelden plaatst De Bondt zichzelf ook in die laatste categorie. Weinig renners uit deze groep hebben echt het geloof dat ze kunnen stunten en Van der Poel en Pogacar kunnen verslaan. "Je weet op voorhand dat er speciale dingen moeten gebeuren in de koers om die mannen van de zege te houden."

Gelatenheid in het peloton

Dat is iets waar een groot deel van het peloton mee heeft leren leven. In diezelfde podcast heeft De Bondt wel zijn nieuwe ploegmaat Michael Matthews aangeduid als iemand die het Van der Poel en Pogacar moeilijk kan maken. 

Dries De Bondt
Tadej Pogacar
Mathieu Van Der Poel

