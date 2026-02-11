Veel negativiteit rond Visma-Lease a Bike: Niermann zet critici op hun plaats

Veel negativiteit rond Visma-Lease a Bike: Niermann zet critici op hun plaats
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Visma-Lease a Bike kwam de voorbije weken vaak in een negatief daglicht te staan met mensen die onverwacht vertrekken en ex-renners die kritiek uiten op de ploeg. Head of Racing Grischa Niermann vindt dat allemaal overdreven.

Fem van Empel en Simon Yates die stoppen, trainer Tim Heemskerk die na acht jaar vertrekt, ex-renners zoals Uijtdebroeks en Valter die kritiek uiten op de beperkte vrijheid die ze kregen.

Niermann reageert op kritiek op Visma-Lease a Bike

Visma-Lease a Bike kwam de afgelopen weken vaak negatief in het nieuws. Head of Racing Grischa Niermann denkt daar anders over. "We hebben onze eigen ideeën en manieren van werken", zegt hij bij Daniel Benson. 

"We hebben een individuele aanpak met iedere renner en dan kun je het niet voor iedereen perfect maken. Sommigen besluiten dan te vertrekken", reageert hij duidelijk op de kritiek van onder meer Uijtdebroeks. 

Visma-Lease a Bike zal antwoorden met de pedalen

"Mensen zijn vrij om te zeggen wat ze willen in de pers, maar sommige zaken worden ook uit de context gehaald of wat overdreven." Volgens Niermann zijn er ook veel renners die wel tevreden zijn bij de ploeg, zoals onder meer Wout van Aert. 


"Het pensioen van Simon was verrassend en jammer, maar mensen zouden ons moeten beoordelen op onze resultaten. We hebben een hoop zieke en gevallen renners en daar hadden we ook niet op gerekend. Maar alles gaat verder goed. We blijven bij ons plan."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Grischa Niermann

Meer nieuws

Alpecin-Premier Tech onthult programma Jasper Philipsen, maar maakt ook pijnlijke fout

Alpecin-Premier Tech onthult programma Jasper Philipsen, maar maakt ook pijnlijke fout

15:00
Evenepoel onstuitbaar in eerste koersen: sleutelwoord omvat waarom dit cruciale statements zijn

Evenepoel onstuitbaar in eerste koersen: sleutelwoord omvat waarom dit cruciale statements zijn

13:30
Nieuw topseizoen van Van der Poel op komst op de weg? De Bondt neemt alle illusies weg

Nieuw topseizoen van Van der Poel op komst op de weg? De Bondt neemt alle illusies weg

13:00
Sagan prijst Evenepoel als de man die Pogacar moet uitdagen: "Remco kan alle Monumenten winnen"

Sagan prijst Evenepoel als de man die Pogacar moet uitdagen: "Remco kan alle Monumenten winnen"

12:30
De stille kracht achter het succes van Mathieu van der Poel: Adrie spreekt zich over hem uit

De stille kracht achter het succes van Mathieu van der Poel: Adrie spreekt zich over hem uit

12:00
Doet Pogacar het tegen zijn zin? Bondscoach Pauwels doet onthulling

Doet Pogacar het tegen zijn zin? Bondscoach Pauwels doet onthulling

11:00
Naesen vindt iets hallucinant en trekt grote ogen: "Van Aert en Van der Poel overtreffende trap van Sagan"

Naesen vindt iets hallucinant en trekt grote ogen: "Van Aert en Van der Poel overtreffende trap van Sagan"

10:00
Visma-Lease a Bike na bommetje in woelig water: ex-renner heeft het over een groot gemis

Visma-Lease a Bike na bommetje in woelig water: ex-renner heeft het over een groot gemis

08:30
Pogacar test geheim wapen voor strijd tegen Vingegaard en Evenepoel in de Tour

Pogacar test geheim wapen voor strijd tegen Vingegaard en Evenepoel in de Tour

08:00
Thibau Nys doet meer dan Van der Poel achterna gaan en geniet met vriendin Anna van uniek zicht Naast de fiets

Thibau Nys doet meer dan Van der Poel achterna gaan en geniet met vriendin Anna van uniek zicht

07:30
Wanneer stopt Wilfried Peeters (61) als ploegleider? "Dat zegt Jurgen Foré tegen mij"

Wanneer stopt Wilfried Peeters (61) als ploegleider? "Dat zegt Jurgen Foré tegen mij"

07:00
Zorgt Pedersen voor mirakel? Ex-ploegmaat Stuyven weet meer

Zorgt Pedersen voor mirakel? Ex-ploegmaat Stuyven weet meer

21:30
Opvallende bijwerking in het peloton: ploegmaat van Evenepoel is eerlijk

Opvallende bijwerking in het peloton: ploegmaat van Evenepoel is eerlijk

20:30
'Geen wielercommentator meer? Ruben Van Gucht voert gesprekken met andere zender' Naast de fiets

'Geen wielercommentator meer? Ruben Van Gucht voert gesprekken met andere zender'

20:00
Einde van het seizoen nadert: Vanthourenhout verklaart waarom hij gemotiveerd blijft

Einde van het seizoen nadert: Vanthourenhout verklaart waarom hij gemotiveerd blijft

19:00
Geluk of kunde? Ploegleider Van Aert doet opvallende vaststelling over Van der Poel

Geluk of kunde? Ploegleider Van Aert doet opvallende vaststelling over Van der Poel

18:30
Carrière Evenepoel enkel geslaagd met Tourwinst? De Cauwer is klaar en duidelijk

Carrière Evenepoel enkel geslaagd met Tourwinst? De Cauwer is klaar en duidelijk

18:00
Forfait voor laatste X2O-manche: Toon Aerts onthult waarom hij derde plaats niet zal verdedigen

Forfait voor laatste X2O-manche: Toon Aerts onthult waarom hij derde plaats niet zal verdedigen

17:00
📷 Met opvallende aanwezige: Van der Poel genoot met volle teugen van skivakantie

📷 Met opvallende aanwezige: Van der Poel genoot met volle teugen van skivakantie

16:30
Samen kopman in de Tour: Lipowitz onthult wat hij echt denkt van Evenepoel

Samen kopman in de Tour: Lipowitz onthult wat hij echt denkt van Evenepoel

16:00
De Ronde of Parijs-Roubaix? Ploegleider Visma-Lease a Bike helder over Van Aert

De Ronde of Parijs-Roubaix? Ploegleider Visma-Lease a Bike helder over Van Aert

10/02
🎥 Opgejaagd na eindzege in Valencia: Evenepoel negeert doelbewust jonge fan

🎥 Opgejaagd na eindzege in Valencia: Evenepoel negeert doelbewust jonge fan

10/02
📷 Even weer veldrijder: Wout van Aert lacht zijn tanden bloot

📷 Even weer veldrijder: Wout van Aert lacht zijn tanden bloot

10/02
"Het is gewoon lelijk": Soudal Quick-Step krijgt de wind van voren

"Het is gewoon lelijk": Soudal Quick-Step krijgt de wind van voren

10/02
Slaat de slinger door? Toptalent Paul Seixas (19) onthult zijn extreme aanpak

Slaat de slinger door? Toptalent Paul Seixas (19) onthult zijn extreme aanpak

10/02
Wordt Evenepoel van zijn roze wolk gehaald? Ploegleider vreest voor één renner

Wordt Evenepoel van zijn roze wolk gehaald? Ploegleider vreest voor één renner

10/02
Problemen bij Visma-Lease a Bike? Ex-trainer Vingegaard onthult reden van vertrek

Problemen bij Visma-Lease a Bike? Ex-trainer Vingegaard onthult reden van vertrek

10/02
Evenepoel niet onmisbaar? Peeters zet Bakelants stevig op zijn plaats

Evenepoel niet onmisbaar? Peeters zet Bakelants stevig op zijn plaats

10/02
Stevige domper: Uijtdebroeks krijgt na verder onderzoek slecht nieuws

Stevige domper: Uijtdebroeks krijgt na verder onderzoek slecht nieuws

10/02
"Heb ik het moeilijk mee": Wellens kritisch voor nieuwigheid in het veldrijden

"Heb ik het moeilijk mee": Wellens kritisch voor nieuwigheid in het veldrijden

10/02
Geen goede winter achter de rug: Lampaert onthult vervelende blessure

Geen goede winter achter de rug: Lampaert onthult vervelende blessure

10/02
Gedwongen afscheid? Toekomst van Spaans kampioen hangt aan zijden draadje

Gedwongen afscheid? Toekomst van Spaans kampioen hangt aan zijden draadje

10/02
"Alles moet ervoor wijken": De Cauwer klaar en duidelijk over Evenepoel

"Alles moet ervoor wijken": De Cauwer klaar en duidelijk over Evenepoel

10/02
Twee nieuwe Belgische talenten: Keisse staat versteld bij Soudal Quick-Step

Twee nieuwe Belgische talenten: Keisse staat versteld bij Soudal Quick-Step

09/02
"Kon ik vorig jaar niet": Evenepoel onthult nieuwe manier van aanvallen

"Kon ik vorig jaar niet": Evenepoel onthult nieuwe manier van aanvallen

09/02
📷 Vakantie is voorbij: Van der Poel pakt uit met twee nieuwigheden

📷 Vakantie is voorbij: Van der Poel pakt uit met twee nieuwigheden

09/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Tadej Pogacar Wout Van Aert Klaas Lodewyck Mads Pedersen Bobbie Traksel Peter Sagan Adrie Van Der Poel Dries De Bondt Wilfried Peeters Bart Wellens Thibau Nys Maxime Monfort Tim Heemskerk Niels Vandeputte Mathieu Heijboer Iljo Keisse Joris Nieuwenhuis

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved