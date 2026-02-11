Veel negativiteit rond Visma-Lease a Bike: Niermann zet critici op hun plaats

Visma-Lease a Bike kwam de voorbije weken vaak in een negatief daglicht te staan met mensen die onverwacht vertrekken en ex-renners die kritiek uiten op de ploeg. Head of Racing Grischa Niermann vindt dat allemaal overdreven.

Fem van Empel en Simon Yates die stoppen, trainer Tim Heemskerk die na acht jaar vertrekt, ex-renners zoals Uijtdebroeks en Valter die kritiek uiten op de beperkte vrijheid die ze kregen.

Niermann reageert op kritiek op Visma-Lease a Bike

Visma-Lease a Bike kwam de afgelopen weken vaak negatief in het nieuws. Head of Racing Grischa Niermann denkt daar anders over. "We hebben onze eigen ideeën en manieren van werken", zegt hij bij Daniel Benson.

"We hebben een individuele aanpak met iedere renner en dan kun je het niet voor iedereen perfect maken. Sommigen besluiten dan te vertrekken", reageert hij duidelijk op de kritiek van onder meer Uijtdebroeks.

Visma-Lease a Bike zal antwoorden met de pedalen

"Mensen zijn vrij om te zeggen wat ze willen in de pers, maar sommige zaken worden ook uit de context gehaald of wat overdreven." Volgens Niermann zijn er ook veel renners die wel tevreden zijn bij de ploeg, zoals onder meer Wout van Aert.



"Het pensioen van Simon was verrassend en jammer, maar mensen zouden ons moeten beoordelen op onze resultaten. We hebben een hoop zieke en gevallen renners en daar hadden we ook niet op gerekend. Maar alles gaat verder goed. We blijven bij ons plan."