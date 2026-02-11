Alpecin-Premier Tech onthult programma Jasper Philipsen, maar maakt ook pijnlijke fout

Jasper Philipsen zal volgende week aan zijn seizoen beginnen in de Ronde van de Algarve. Met Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix rijdt Philipsen ook opnieuw twee monumenten.

Geen UAE Tour voor Jasper Philipsen, waar hij al drie keer aan de start stond, maar wel de Ronde van de Algarve (18 tot 22 februari). Voor Philipsen wordt het zijn enige rittenkoers die hij dit voorjaar zal rijden.

Programma Jasper Philipsen voorjaar 2026

Philipsen rijdt dit voorjaar negen klassiekers, met de Omloop Nieuwsblad (28 februari) en Kuurne-Brussel-Kuurne (1 maart) als opener. Na een pauze van ruim twee weken rijdt Philipsen Nokere Koerse (18 maart).

Milaan-Sanremo (21 maart), waar Philipsen won in 2024, wordt het eerste monument van zijn voorjaar. Daarna volgen de Ronde van Brugge (25 maart), In Flanders Fields Middelkerke-Wevelgem (29 maart), Dwars door Vlaanderen (1 april) en de Scheldeprijs (8 april).

Afsluiten doet Philipsen zijn voorjaar in Parijs-Roubaix op 12 april. In 2022 en 2023 werd Philipsen telkens tweede in Parijs-Roubaix na Mathieu van der Poel, vorig jaar moest hij tevreden zijn met een elfde plaats.

Italiaanse vlag verwisseld met Hongaarse

Alpecin-Premier Tech maakte het programma van Philipsen bekend op hun sociale media, maar maakte ook een pijnlijke fout. Naast Milaan-Sanremo staat niet de vlag van Italië, maar wel die van Hongarije.



