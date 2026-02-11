Evenepoel onstuitbaar in eerste koersen: sleutelwoord omvat waarom dit cruciale statements zijn

Evenepoel onstuitbaar in eerste koersen: sleutelwoord omvat waarom dit cruciale statements zijn
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel soleert vroeg in het seizoen van zege naar zege. Hoe belangrijk die overwinningen zijn, hierover verschillen de meningen.

In de podcast Kop over Kop vindt voormalig wielrenner Bobbie Traksel het alleszins geen prestatie om te minimaliseren. "Het is superbelangrijk voor Red Bull en Remco om het meteen op deze manier te doen. Ook al zijn de Challenge Mallorca en de Ronde van Valencia niet de grootste koersen, maar hij laat hier meer zien", aldus Traksel.

Het is inderdaad  niet alleen zo dat Evenepoel overwinningen pakt, maar de manier waarop is ook van tel. Hij rijdt gewoon weg waar hij het wil en voert de plannetjes van zijn ploeg tot in de puntjes uit. Terwijl er zeker in Valencia toch wel waardige en getalenteerde tegenstanders waren. Dat is toch best veelbelovend voor de toekomst.

Evenepoel zet de puntjes op de i

Traksel heeft alvast de indruk dat Evenepoel en Red Bull uitstekend voorbereid zijn op het nieuwe seizoen. "Hij laat zien dat ze heel goed getraind hebben. Het is ook aan hem om de puntjes op de i te zetten. Hij is de grote ster, hij haalt eigenlijk het hele niveau naar boven. Dan weet iedereen meteen: hij is onze kampioen, onze kopman, onze leider."

Leiderschap tonen: dat is inderdaad wat Evenepoel doet bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Traksel vindt het woord 'leider' daarom het beste passen bij Evenepoel van alle eerdere omschrijvingen. "Dat is misschien het meest belangrijke woord aan om te vermelden. Dat is wel wat zowel hij als zijn ploeg nodig hebben", vindt de 44-jarige Nederlander.

Evenepoel klaar om meer rittenkoersen te winnen

Lees ook... Sagan prijst Evenepoel als de man die Pogacar moet uitdagen: "Remco kan alle Monumenten winnen"
Voor aanvang van het seizoen werd ook gesteld dat Evenepoel meer korte rittenkoersen zou moeten winnen. Dan moet het belang hiervan niet in twijfel getrokken worden wanneer Evenepoel dat ook effectief doet. Hij is uitstekend begonnen aan 2026, nu komt het erop aan om de lijn door te trekken. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Bobbie Traksel
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Alpecin-Premier Tech onthult programma Jasper Philipsen, maar maakt ook pijnlijke fout

Alpecin-Premier Tech onthult programma Jasper Philipsen, maar maakt ook pijnlijke fout

15:00
Sagan prijst Evenepoel als de man die Pogacar moet uitdagen: "Remco kan alle Monumenten winnen"

Sagan prijst Evenepoel als de man die Pogacar moet uitdagen: "Remco kan alle Monumenten winnen"

12:30
Veel negativiteit rond Visma-Lease a Bike: Niermann zet critici op hun plaats

Veel negativiteit rond Visma-Lease a Bike: Niermann zet critici op hun plaats

14:00
Nieuw topseizoen van Van der Poel op komst op de weg? De Bondt neemt alle illusies weg

Nieuw topseizoen van Van der Poel op komst op de weg? De Bondt neemt alle illusies weg

13:00
De stille kracht achter het succes van Mathieu van der Poel: Adrie spreekt zich over hem uit

De stille kracht achter het succes van Mathieu van der Poel: Adrie spreekt zich over hem uit

12:00
Doet Pogacar het tegen zijn zin? Bondscoach Pauwels doet onthulling

Doet Pogacar het tegen zijn zin? Bondscoach Pauwels doet onthulling

11:00
Opvallende bijwerking in het peloton: ploegmaat van Evenepoel is eerlijk

Opvallende bijwerking in het peloton: ploegmaat van Evenepoel is eerlijk

20:30
Visma-Lease a Bike na bommetje in woelig water: ex-renner heeft het over een groot gemis

Visma-Lease a Bike na bommetje in woelig water: ex-renner heeft het over een groot gemis

08:30
Naesen vindt iets hallucinant en trekt grote ogen: "Van Aert en Van der Poel overtreffende trap van Sagan"

Naesen vindt iets hallucinant en trekt grote ogen: "Van Aert en Van der Poel overtreffende trap van Sagan"

10:00
Carrière Evenepoel enkel geslaagd met Tourwinst? De Cauwer is klaar en duidelijk

Carrière Evenepoel enkel geslaagd met Tourwinst? De Cauwer is klaar en duidelijk

18:00
Pogacar test geheim wapen voor strijd tegen Vingegaard en Evenepoel in de Tour

Pogacar test geheim wapen voor strijd tegen Vingegaard en Evenepoel in de Tour

08:00
Thibau Nys doet meer dan Van der Poel achterna gaan en geniet met vriendin Anna van uniek zicht Naast de fiets

Thibau Nys doet meer dan Van der Poel achterna gaan en geniet met vriendin Anna van uniek zicht

07:30
Wanneer stopt Wilfried Peeters (61) als ploegleider? "Dat zegt Jurgen Foré tegen mij"

Wanneer stopt Wilfried Peeters (61) als ploegleider? "Dat zegt Jurgen Foré tegen mij"

07:00
Samen kopman in de Tour: Lipowitz onthult wat hij echt denkt van Evenepoel

Samen kopman in de Tour: Lipowitz onthult wat hij echt denkt van Evenepoel

16:00
Zorgt Pedersen voor mirakel? Ex-ploegmaat Stuyven weet meer

Zorgt Pedersen voor mirakel? Ex-ploegmaat Stuyven weet meer

21:30
'Geen wielercommentator meer? Ruben Van Gucht voert gesprekken met andere zender' Naast de fiets

'Geen wielercommentator meer? Ruben Van Gucht voert gesprekken met andere zender'

20:00
Einde van het seizoen nadert: Vanthourenhout verklaart waarom hij gemotiveerd blijft

Einde van het seizoen nadert: Vanthourenhout verklaart waarom hij gemotiveerd blijft

19:00
Geluk of kunde? Ploegleider Van Aert doet opvallende vaststelling over Van der Poel

Geluk of kunde? Ploegleider Van Aert doet opvallende vaststelling over Van der Poel

18:30
🎥 Opgejaagd na eindzege in Valencia: Evenepoel negeert doelbewust jonge fan

🎥 Opgejaagd na eindzege in Valencia: Evenepoel negeert doelbewust jonge fan

10/02
Forfait voor laatste X2O-manche: Toon Aerts onthult waarom hij derde plaats niet zal verdedigen

Forfait voor laatste X2O-manche: Toon Aerts onthult waarom hij derde plaats niet zal verdedigen

17:00
📷 Met opvallende aanwezige: Van der Poel genoot met volle teugen van skivakantie

📷 Met opvallende aanwezige: Van der Poel genoot met volle teugen van skivakantie

16:30
Wordt Evenepoel van zijn roze wolk gehaald? Ploegleider vreest voor één renner

Wordt Evenepoel van zijn roze wolk gehaald? Ploegleider vreest voor één renner

10/02
"Alles moet ervoor wijken": De Cauwer klaar en duidelijk over Evenepoel

"Alles moet ervoor wijken": De Cauwer klaar en duidelijk over Evenepoel

10/02
De Ronde of Parijs-Roubaix? Ploegleider Visma-Lease a Bike helder over Van Aert

De Ronde of Parijs-Roubaix? Ploegleider Visma-Lease a Bike helder over Van Aert

10/02
📷 Even weer veldrijder: Wout van Aert lacht zijn tanden bloot

📷 Even weer veldrijder: Wout van Aert lacht zijn tanden bloot

10/02
"Het is gewoon lelijk": Soudal Quick-Step krijgt de wind van voren

"Het is gewoon lelijk": Soudal Quick-Step krijgt de wind van voren

10/02
Evenepoel niet onmisbaar? Peeters zet Bakelants stevig op zijn plaats

Evenepoel niet onmisbaar? Peeters zet Bakelants stevig op zijn plaats

10/02
Slaat de slinger door? Toptalent Paul Seixas (19) onthult zijn extreme aanpak

Slaat de slinger door? Toptalent Paul Seixas (19) onthult zijn extreme aanpak

10/02
Problemen bij Visma-Lease a Bike? Ex-trainer Vingegaard onthult reden van vertrek

Problemen bij Visma-Lease a Bike? Ex-trainer Vingegaard onthult reden van vertrek

10/02
Stevige domper: Uijtdebroeks krijgt na verder onderzoek slecht nieuws

Stevige domper: Uijtdebroeks krijgt na verder onderzoek slecht nieuws

10/02
"Heb ik het moeilijk mee": Wellens kritisch voor nieuwigheid in het veldrijden

"Heb ik het moeilijk mee": Wellens kritisch voor nieuwigheid in het veldrijden

10/02
Geen goede winter achter de rug: Lampaert onthult vervelende blessure

Geen goede winter achter de rug: Lampaert onthult vervelende blessure

10/02
Gedwongen afscheid? Toekomst van Spaans kampioen hangt aan zijden draadje

Gedwongen afscheid? Toekomst van Spaans kampioen hangt aan zijden draadje

10/02
"Kon ik vorig jaar niet": Evenepoel onthult nieuwe manier van aanvallen

"Kon ik vorig jaar niet": Evenepoel onthult nieuwe manier van aanvallen

09/02
'Evenepoel toch in de Ronde van Vlaanderen? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft een plan'

'Evenepoel toch in de Ronde van Vlaanderen? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft een plan'

09/02
De Cauwer trekt straffe conclusie over Evenepoel na zijn geweldige start

De Cauwer trekt straffe conclusie over Evenepoel na zijn geweldige start

09/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Tadej Pogacar Wout Van Aert Klaas Lodewyck Mads Pedersen Bobbie Traksel Peter Sagan Adrie Van Der Poel Dries De Bondt Wilfried Peeters Bart Wellens Thibau Nys Maxime Monfort Tim Heemskerk Niels Vandeputte Mathieu Heijboer Iljo Keisse Joris Nieuwenhuis

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved