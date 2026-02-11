Evenepoel onstuitbaar in eerste koersen: sleutelwoord omvat waarom dit cruciale statements zijn

Remco Evenepoel soleert vroeg in het seizoen van zege naar zege. Hoe belangrijk die overwinningen zijn, hierover verschillen de meningen.

In de podcast Kop over Kop vindt voormalig wielrenner Bobbie Traksel het alleszins geen prestatie om te minimaliseren. "Het is superbelangrijk voor Red Bull en Remco om het meteen op deze manier te doen. Ook al zijn de Challenge Mallorca en de Ronde van Valencia niet de grootste koersen, maar hij laat hier meer zien", aldus Traksel.

Het is inderdaad niet alleen zo dat Evenepoel overwinningen pakt, maar de manier waarop is ook van tel. Hij rijdt gewoon weg waar hij het wil en voert de plannetjes van zijn ploeg tot in de puntjes uit. Terwijl er zeker in Valencia toch wel waardige en getalenteerde tegenstanders waren. Dat is toch best veelbelovend voor de toekomst.

Evenepoel zet de puntjes op de i

Traksel heeft alvast de indruk dat Evenepoel en Red Bull uitstekend voorbereid zijn op het nieuwe seizoen. "Hij laat zien dat ze heel goed getraind hebben. Het is ook aan hem om de puntjes op de i te zetten. Hij is de grote ster, hij haalt eigenlijk het hele niveau naar boven. Dan weet iedereen meteen: hij is onze kampioen, onze kopman, onze leider."

Leiderschap tonen: dat is inderdaad wat Evenepoel doet bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Traksel vindt het woord 'leider' daarom het beste passen bij Evenepoel van alle eerdere omschrijvingen. "Dat is misschien het meest belangrijke woord aan om te vermelden. Dat is wel wat zowel hij als zijn ploeg nodig hebben", vindt de 44-jarige Nederlander.

Evenepoel klaar om meer rittenkoersen te winnen

Voor aanvang van het seizoen werd ook gesteld dat Evenepoel meer korte rittenkoersen zou moeten winnen. Dan moet het belang hiervan niet in twijfel getrokken worden wanneer Evenepoel dat ook effectief doet. Hij is uitstekend begonnen aan 2026, nu komt het erop aan om de lijn door te trekken.