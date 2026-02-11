De stille kracht achter het succes van Mathieu van der Poel: Adrie spreekt zich over hem uit

Aan het succes van Mathieu van der Poel is ook bijgedragen door de goede band met de personen rondom hem. Daar hoort ook Tom Verhaegen bij.

Verhaegen is misschien een persoon die wat onder de radar blijft en minder bekend is bij het grote publiek. Dat betekent niet dat hij minder belangrijk is. Verhaegen is als Performance Coach aan de slag bij Alpecin-Premier Tech en is ook trainer van niemand minder dan Mathieu van der Poel. Hun samenwerking werpt duidelijk vruchten af. 

In een reportage van Sporza spreekt Adrie van der Poel zich uit over de band tussen zijn zoon Mathieu en diens trainer. "Van wat ik kan zien en merk, zeg ik dat er gewoon een klik is. Soms moet Tom Mathieu bijsturen en soms moet Mathieu Tom bijsturen. Dat is de combinatie. Het is niet gewoon vasthouden aan dingen en zeggen: we gaan dit, dit en dit doen."

Van der Poel overtuigde Verhaegen over Benidorm

Een vrij recent moment waarop Van der Poel Verhaegen bijstuurde, kwam er in de aanloop naar de veldrit in Benidorm. Verhaegen was niet meteen fan van het idee dat Van der Poel hieraan zou meedoen. Toen Mathieu toch aan de start verscheen van de Wereldbekermanche, verklaarde hij dat hij zijn trainer had moeten overtuigen. 

Dat was hem dan toch gelukt. "Je moet soms ook kleine toegevingen doen langs twee kanten om iets groots te bereiken", is het oordeel van Adrie van der Poel. Een beetje water bij de wijn kan soms wonderen doen. Die goede mix is bij Mathieu en Tom blijkbaar wel aanwezig. Puur resultaatgewijs valt dat alleszins moeilijk te ontkennen.

Goede seizoensindeling Van der Poel

