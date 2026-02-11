Sagan prijst Evenepoel als de man die Pogacar moet uitdagen: "Remco kan alle Monumenten winnen"

Sagan prijst Evenepoel als de man die Pogacar moet uitdagen: "Remco kan alle Monumenten winnen"
Foto: © photonews

Met Tadej Pogacar die zo domineert, dreigt de spanning wat te verdwijnen. Remco Evenepoel is degene die weer voor meer spanning kan zorgen, denkt Peter Sagan.

Dat heeft de drievoudige wereldkampioen gezegd bij Tuttobiciweb. De Slovaak en Evenepoel verjaren bijna op dezelfde dag, met weliswaar een verschil in leeftijd van tien jaar. "Hij maakte al indruk op me in de Ronde van San Juan in 2020. Eerlijk gezegd was het al duidelijk dat hij anders was dan de meeste andere renners. Hij had al een zeer sterke persoonlijkheid."

Evenepoel is ondertussen uitgegroeid tot een wielerkampioen. Sagan prijst zijn winnaarsmentaliteit. Nochtans heeft Evenepoel met Luik-Bastenaken-Luik nog maar één Monument gewonnen. "Daarop wijzen is wat simplistisch, aangezien hij het WK gewonnen heeft op de weg en in het tijdrijden, dubbel olympisch goud veroverde en de Vuelta won."

Sagan ziet een 'Strive for five' voor Evenepoel wel zitten

"Ik ben ervan overtuigd dat Remco alle Monumenten kan winnen als hij er zich specifiek op voorbereidt", doet Sagan een toch wel straffe uitspraak. En de Tour? "Naar mijn mening kan een talent als Remco alles winnen, of het nu een een grote ronde is of een Monument. Het zal afhangen van zijn wil en de keuzes die hij maakt", aldus Sagan.

De Slovaak duimt er wel voor dat Evenepoel Pogacar wat in de weg kan leggen, zodat de koers niet te eentonig wordt. "Op dit moment wordt Pogacar als de renner die superieur is. Hij zou zelfs de beste renner aller tijden kunnen zijn. Hem verslaan is extreem moeilijk. Ik hoop dat Remco's overstap naar Red Bull hem zal helpen de kloof te dichten."

Sagan wil meer tegenstand zien voor Pogacar

Lees ook... Evenepoel onstuitbaar in eerste koersen: sleutelwoord omvat waarom dit cruciale statements zijn
Het zou volgens Sagan geen slechte zaak zijn als Pogacar op zijn minst wat meer moeite moet doen om zijn overwinningen binnen te halen. "We zullen zien, maar ik hoop echt dat Pogacar in de toekomst meer tegenstanders tegenkomt."

