Doet Pogacar het tegen zijn zin? Bondscoach Pauwels doet onthulling

Het is best straf hoe sommige renners over bepaalde zaken denken. Wie zou vermoeden dat Pogacar eigenlijk geen fan is van hoogtestages?

Dat is toch wat Serge Pauwels min of meer verklapt heeft in januari op de fietsbeurs Velofollies. Tijdens een panelgesprek ging het over de hypes die het wielrennen de laatste decennia gekend heeft en er werd uitgekomen bij hittetraining. Er wordt steeds meer aan hittetraining gedaan en ook op een steeds preciezere manier.

Zou de hittetraining op termijn de hoogtetraining volledig kunnen vervangen? "Het heeft wel nog zin om op hoogte te trainen, omdat je in sommige koersen, zoals de Tour, ook op hoogte rijdt. Ik weet bijvoorbeeld uit goede bron dat Pogacar gezegd heeft dat hij ook alleen maar heat adaptation zou doen als hij in de Tour niet op hoogte moest rijden", aldus Pauwels.

Groot nieuws over Pogacar

Het is toch groot nieuws dat een viervoudig Tourwinnaar eigenlijk niet zo dol is op het concept van een hoogtetraining en het alleen doet omdat het moet. "Uiteraard heeft het wel nog zin als je de Galibier over moet", stipt Pauwels aan. "Een hoogtestage heeft wel nog effect." Pogacar zal die stages dus blijven inlassen, ongeacht wat hij erover denkt. 

Greg Van Avermaet hecht er toch wel belang aan of een renner graag op hoogtestage trekt of niet. "Als je tegen een renner zegt dat hij drie weken op hoogte moet gaan: hoe voelt die zich daarbij? Natuurlijk kun je er sneller door rijden. Maar als de renner er zich mentaal niet goed bij voelt en daardoor in een depressie geraakt of zonder honger aan de start komt van koersen, dan moet je dat niet doen."

Klassementsmannen hebben weinig keuze

Lees ook... Pogacar test geheim wapen voor strijd tegen Vingegaard en Evenepoel in de Tour
Voor renners die zoals Pogacar een klassement nastreven in een grote ronde, is er echter weinig keuze. "Klassementsrenners kunnen bijna niet anders. Als klassieke renner kun je meer baat hebben bij een hittetraining." 

