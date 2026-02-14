Van de cross naar de weg: Wellens onthult wat hem zo aanspreekt in nieuw avontuur

Bart Wellens is sinds 1 januari geen ploegleider meer in het veld, maar is nu wel aan de slag bij Lotto-Intermarché op de weg. Wellens kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging.

Door de fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty kwam er ook een fusie tussen veldritploegen Deschacht-Hens en Charles Liegeois. Bart Wellens was bij die laatste ploeg aan de slag, maar kreeg geen plaats bij de fusieploeg in het veld.

Wellens gaat vanaf dit seizoen voltijds aan de slag bij Lotto-Intermarché op de weg. Bij Intermarché-Wanty mocht Wellens de afgelopen jaren al enkele wegkoersen doen als ploegleider, onder meer de Giro vorig jaar.

Wellens wordt ploegleider bij Lotto-Intermarché

"Ik heb er al veel van mogen proeven, maar nu zal het echt voltijds zijn", zegt Wellens bij Pickx Sports. "Vorig jaar had ik al uitgesproken dat ik graag meer op de weg zou willen doen, omdat het een heel andere wereld is dan de cross."

"Je kan dat niet vergelijken. Op de weg is het peloton veel groter en internationaler." Wellens vindt zelf dat hij nog veel te leren heeft als ploegleider op de weg, maar dat hij wel zijn steentje kan bijdragen.



"Ik heb al gemerkt dat je als ploegleider op de weg de lijm bent tussen de renner, de mecaniciens en iedereen eigenlijk. Er komt nu een nieuw hoofdstuk aan in mijn carrière en daar kijk ik heel hard naar uit."