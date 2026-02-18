Belgische ploegleider weerlegt theorie over Evenepoel en wijst op mogelijk andere fout

Belgische ploegleider weerlegt theorie over Evenepoel en wijst op mogelijk andere fout
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het was aan de ploegleider van Remco Evenepoel om de eerste reactie te geven uit het Red Bull-kamp, nadat de gewezen leider in de UAE Tour moest lossen op de Jebel Mobrah. Volgens Klaas Lodewyck liggen krampen niet aan de basis van deze onverwachte prestatie.

Met zes overwinningen op de teller was Evenepoel bezig aan een indrukwekkend seizoensbegin. Op de Jebel Mobrah, de slotklim van de derde rit in de UAE Tour, waren andere wetten van kracht. "Van wat wij hebben kunnen zien in de volgwagen, ging Remco bij die aanval van Gall misschien wat over de limiet", wijst Lodewyck bij Sporza op een mogelijke fout.

"Dat hadden we nochtans doorgesproken: "Doe het rustig aan." Maar misschien voelde hij zich toen zodanig goed, dat hij wilde volgen", klinkt de theorie van Lodewyck. "Het eindresultaat is duidelijk. Ik denk dat hij enorm ontgoocheld was. Gisteren was heel goed, vandaag was een iets mindere dag. Remco kennende, zal hij dat niet plezant vinden."

Uitslag zal hard aankomen bij Evenepoel

Dit is dus een uitslag die wel hard zal aankomen bij Evenepoel, die meermaals op zijn rechterbeen sloeg tijdens de klim, alsof hij last had van krampen. Lodewyck twijfelt echter aan die laatste indruk. "Neen, daar is geen sprake van, denk ik. Nogmaals: ik heb hem nog niet gesproken en pas vanavond zullen we meer duidelijkheid hebben."

Het is wachten tot Evenepoel meer weet te zeggen, maar Lodewyck denkt dus niet dat er krampen waren. Er was ook weinig overleg tussen de renner en de volgwagen tijdens de koers. "We hebben geprobeerd om de communicatie zo beperkt mogelijk te houden, want iedereen zag hier af", zegt Lodewyck over de zware slotklim.

Lodewyck acht eindzege buiten schot

Lees ook... Genekt door krampen? Evenepoel kraakt verrassend, sterke Van Eetvelt biedt Tiberi en Del Toro weerwerk
In elk geval lijkt de eindzege in de UAE Tour gaan vliegen voor Evenepoel. "Dat denk ik wel. Of er zou een wonder moeten gebeuren. Bij de rit naar Jebel Hafeet staat er altijd wat wind en kan je iets forceren, maar dit tijdsverlies goedmaken, wordt heel moeilijk." Evenepoel verloor in de derde rit meer dan twee minuten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
UAE Tour
Remco Evenepoel
Klaas Lodewyck

Meer nieuws

Genekt door krampen? Evenepoel kraakt verrassend, sterke Van Eetvelt biedt Tiberi en Del Toro weerwerk

Genekt door krampen? Evenepoel kraakt verrassend, sterke Van Eetvelt biedt Tiberi en Del Toro weerwerk

14:06
Volmondig 'ja' gezegd: grote naam uit het Belgische wielrennen heeft heuglijk nieuws Naast de fiets

Volmondig 'ja' gezegd: grote naam uit het Belgische wielrennen heeft heuglijk nieuws

16:00
Eerste stevige klimexamen van het jaar: Evenepoel weet wat hem te doen staat

Eerste stevige klimexamen van het jaar: Evenepoel weet wat hem te doen staat

10:00
Eindzege in UAE Tour nog niet binnen voor Evenepoel: Lodewyck ziet twee gevaren

Eindzege in UAE Tour nog niet binnen voor Evenepoel: Lodewyck ziet twee gevaren

18:30
Concurrent niet onder de indruk van Evenpoel: "Hij is te kloppen"

Concurrent niet onder de indruk van Evenpoel: "Hij is te kloppen"

07:00
Jasper Philipsen verklaart andere aanpak die hem moet klaarstomen voor de klassiekers

Jasper Philipsen verklaart andere aanpak die hem moet klaarstomen voor de klassiekers

13:30
Adam Yates deelt details over afscheid van tweelingbroer Simon en zijn eigen toekomst

Adam Yates deelt details over afscheid van tweelingbroer Simon en zijn eigen toekomst

13:00
Ploeg van Pogacar neemt drastische maatregel om wereldkampioen te beschermen

Ploeg van Pogacar neemt drastische maatregel om wereldkampioen te beschermen

12:30
Arnaud De Lie blijft scherp uithalen na incident en viseert nu ook de jury

Arnaud De Lie blijft scherp uithalen na incident en viseert nu ook de jury

12:00
Lefevere onthult zijn rol in de UAE Tour en is zonneklaar over zegeloos Soudal Quick-Step

Lefevere onthult zijn rol in de UAE Tour en is zonneklaar over zegeloos Soudal Quick-Step

11:00
Schrik voor monsterklim in UAE Tour? Evenepoel is klaar en duidelijk

Schrik voor monsterklim in UAE Tour? Evenepoel is klaar en duidelijk

20:00
Traint Van Aert te veel op de rollen? Trainer onthult stevig nadeel

Traint Van Aert te veel op de rollen? Trainer onthult stevig nadeel

09:00
Evenepoel wilde niet winnen: ploegleider Lodewyck onthult het plan

Evenepoel wilde niet winnen: ploegleider Lodewyck onthult het plan

17/02
Widar vreest voor wereldtoppers, maar spreekt ook duidelijke ambities uit

Widar vreest voor wereldtoppers, maar spreekt ook duidelijke ambities uit

08:30
Nieuwe domper voor Van Gils? Lodewyck heeft weinig hoopgevend nieuws

Nieuwe domper voor Van Gils? Lodewyck heeft weinig hoopgevend nieuws

08:00
Scoort Soudal Quick-Step weer in het voorjaar? Lampaert is helder over Pogacar en Van der Poel

Scoort Soudal Quick-Step weer in het voorjaar? Lampaert is helder over Pogacar en Van der Poel

07:31
"Gaan ze nooit meer doen": Wuyts weet waarom de Tour niet in de kaart van Evenepoel speelt

"Gaan ze nooit meer doen": Wuyts weet waarom de Tour niet in de kaart van Evenepoel speelt

17/02
Dubbelslag in de tijdrit: Evenepoel spreekt klare taal over eindwinst in UAE Tour

Dubbelslag in de tijdrit: Evenepoel spreekt klare taal over eindwinst in UAE Tour

17/02
UCI is onverbiddelijk en neemt zege van UAE Team Emirates-XRG af

UCI is onverbiddelijk en neemt zege van UAE Team Emirates-XRG af

21:30
Evenepoel profiteert van vroege start en deelt stevige tik uit aan Del Toro in UAE Tour

Evenepoel profiteert van vroege start en deelt stevige tik uit aan Del Toro in UAE Tour

17/02
Ex-ploegleider doet boekje open over waanzinnige training van Van der Poel

Ex-ploegleider doet boekje open over waanzinnige training van Van der Poel

20:30
Na pauze van een jaar: Vanmarcke onthult reden voor terugkeer als ploegleider

Na pauze van een jaar: Vanmarcke onthult reden voor terugkeer als ploegleider

19:00
"Herinnering voor het leven": Van Aert blaast Visma-talenten van hun sokken

"Herinnering voor het leven": Van Aert blaast Visma-talenten van hun sokken

18:00
"Nooit gezien": Belgische voorjaarsklassieker pakt stevig uit

"Nooit gezien": Belgische voorjaarsklassieker pakt stevig uit

17:00
Pogacar krijgt opvallend advies voor Parijs-Roubaix: "Zo heeft Van Petegem gewonnen"

Pogacar krijgt opvallend advies voor Parijs-Roubaix: "Zo heeft Van Petegem gewonnen"

16:30
Omdat hij ouder wordt? Opvallende nieuwigheid bij Evenepoel in tijdrit

Omdat hij ouder wordt? Opvallende nieuwigheid bij Evenepoel in tijdrit

17/02
Jan Christen laat van zich horen na zware valpartij en bekkenbreuk van Maxim Van Gils

Jan Christen laat van zich horen na zware valpartij en bekkenbreuk van Maxim Van Gils

17/02
Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils

Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils

17/02
1
Visma-Lease a Bike zoekt nieuwe hoofdsponsor: CEO Plugge legt uit waarom

Visma-Lease a Bike zoekt nieuwe hoofdsponsor: CEO Plugge legt uit waarom

17/02
'Versterking op komst? Sven Nys denkt aan verrassende vervanger voor Van der Haar'

'Versterking op komst? Sven Nys denkt aan verrassende vervanger voor Van der Haar'

17/02
Ondanks eerdere belofte: Patrick Lefevere opnieuw van de partij

Ondanks eerdere belofte: Patrick Lefevere opnieuw van de partij

17/02
"Ik denk er niet aan": Del Toro spreekt stevige taal voor tijdrit tegen Evenepoel

"Ik denk er niet aan": Del Toro spreekt stevige taal voor tijdrit tegen Evenepoel

16/02
Ex-winnaar Parijs-Roubaix ziet groot mankement voor Pogacar tegen Van der Poel

Ex-winnaar Parijs-Roubaix ziet groot mankement voor Pogacar tegen Van der Poel

17/02
'Zorgen bij Van Aert en co? Visma-Lease a Bike start zoektocht naar hoofdsponsor'

'Zorgen bij Van Aert en co? Visma-Lease a Bike start zoektocht naar hoofdsponsor'

17/02
🎥 Zwaar verdict voor Maxim Van Gils nadat hij in de hekken werd gereden

🎥 Zwaar verdict voor Maxim Van Gils nadat hij in de hekken werd gereden

17/02
Veldrijden niet meer belangrijk sinds het WK? Wellens zegt wat grootste probleem was

Veldrijden niet meer belangrijk sinds het WK? Wellens zegt wat grootste probleem was

17/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Maxim Van Gils Tadej Pogacar Klaas Lodewyck Patrick Lefevere Wout Van Aert Sep Vanmarcke Bart Wellens Tim Wellens Andrea Tafi Johan Bruyneel Felipe Orts Yves Lampaert Jarno Widar Jan Bakelants Arnaud De Lie Lars Van Der Haar Adam Yates Mads Pedersen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved