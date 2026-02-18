Belgische ploegleider weerlegt theorie over Evenepoel en wijst op mogelijk andere fout

Het was aan de ploegleider van Remco Evenepoel om de eerste reactie te geven uit het Red Bull-kamp, nadat de gewezen leider in de UAE Tour moest lossen op de Jebel Mobrah. Volgens Klaas Lodewyck liggen krampen niet aan de basis van deze onverwachte prestatie.

Met zes overwinningen op de teller was Evenepoel bezig aan een indrukwekkend seizoensbegin. Op de Jebel Mobrah, de slotklim van de derde rit in de UAE Tour, waren andere wetten van kracht. "Van wat wij hebben kunnen zien in de volgwagen, ging Remco bij die aanval van Gall misschien wat over de limiet", wijst Lodewyck bij Sporza op een mogelijke fout.

"Dat hadden we nochtans doorgesproken: "Doe het rustig aan." Maar misschien voelde hij zich toen zodanig goed, dat hij wilde volgen", klinkt de theorie van Lodewyck. "Het eindresultaat is duidelijk. Ik denk dat hij enorm ontgoocheld was. Gisteren was heel goed, vandaag was een iets mindere dag. Remco kennende, zal hij dat niet plezant vinden."

Uitslag zal hard aankomen bij Evenepoel

Dit is dus een uitslag die wel hard zal aankomen bij Evenepoel, die meermaals op zijn rechterbeen sloeg tijdens de klim, alsof hij last had van krampen. Lodewyck twijfelt echter aan die laatste indruk. "Neen, daar is geen sprake van, denk ik. Nogmaals: ik heb hem nog niet gesproken en pas vanavond zullen we meer duidelijkheid hebben."

Het is wachten tot Evenepoel meer weet te zeggen, maar Lodewyck denkt dus niet dat er krampen waren. Er was ook weinig overleg tussen de renner en de volgwagen tijdens de koers. "We hebben geprobeerd om de communicatie zo beperkt mogelijk te houden, want iedereen zag hier af", zegt Lodewyck over de zware slotklim.

Lodewyck acht eindzege buiten schot

In elk geval lijkt de eindzege in de UAE Tour gaan vliegen voor Evenepoel. "Dat denk ik wel. Of er zou een wonder moeten gebeuren. Bij de rit naar Jebel Hafeet staat er altijd wat wind en kan je iets forceren, maar dit tijdsverlies goedmaken, wordt heel moeilijk." Evenepoel verloor in de derde rit meer dan twee minuten.