Johan Museeuw verklapt zijn geheimen om er op z'n 60ste nog zo goed uit te zien

In oktober werd ex-renner Johan Museeuw 60 jaar oud. Nu kreeg hij in het Centrum Ronde van Vlaanderen een expo die aan hem gewijd is.

Expo gewijd aan Johan Museeuw

Dinsdag werd Johan Museeuw gelauwerd op de première van de expo. Ook ex-ploegbaas Patrick Lefevere van Quick-Step was aanwezig, samen met vele anderen. Dat doet duidelijk nog iets met de Leeuw van Vlaanderen.

“Ik zie hem en vele andere vrienden nog wel vaak, en dat is altijd hartelijk. Maar dat ze ook tijd maken om op zo'n speciale avond de expo voor het eerst samen met mij te ontdekken, is extra bijzonder. Het doet deugd om dat te delen met mensen die ook deel uitmaakten van mijn carrière”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Dat hij sinds oktober op tram zes zit doet hem, ook al staat hij scherp, nog meer dan ooit op zijn gezondheid en lichaam letten. Hij is er zeker mee bezig, zo laat hij weten.

Lichaam goed verzorgen

“Ik eet bewust en drink alcohol met mate. Natuurlijk mag ik al eens zondigen, ik geniet ook van het leven. Maar alles met mate, dat is mijn motto. Misschien beroepsmisvorming, maar ik voel me supergoed”, gaat hij verder.

Hij gaat natuurlijk nog graag fietsen en daarvoor woont hij in Kluisbergen, op de Oude Kwaremont perfect. “Ik heb daar ook een vakantiewoning waar ik met gasten ritten ga maken”, besluit.





De expo 'Johan Museeuw 30/60 van Regenboog naar Legende' is vanaf vandaag tot 31 oktober in het Centrum Ronde van Vlaanderen op de Markt in Oudenaarde te bezoeken.