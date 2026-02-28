"Had voor mij niet gemoeten": Tim Wellens is bijzonder kritisch voor Omloop

De voorbije dagen was er veel te doen over het parcours van de Omloop. Is het er echt minder zwaar op geworden zoals velen beweren?

Wellens is beter dan vorig jaar

Tim Wellens is meer dan klaar voor de Omloop Het Nieuwsblad. Hij heeft een goede winter achter de rug en met de Clasica Jaen won hij dit seizoen ook al een koers. Een man in vorm dus.

“Ik maakte mij zonet de bedenking dat van november tot nu alles verlopen is volgens plan”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Ik kon al mijn geplande trainingen afwerken, met dank ook aan de weersomstandigheden in Monaco. Die vlekkeloze winter vertaalt zich in een goede vorm.”

Wellens voelt zich dan ook beter dan een jaar geleden, al merkt hij op dat dit voor veel renners blijkbaar het geval is. Hij hoopt dat zijn Belgische trui geen reden is waarom hij meer geviseerd zal worden.

Vandaag rijdt hij de Omloop. De voorbije dagen probeerde de organisatie het nieuwe parcours te verdedigen als minstens even zwaar, maar veel renners zijn het daar niet mee eens. Voor velen is het gemakkelijker geworden voor sprinters.

Chaos door Van der Poel

“Na de verkenning heb ook ik de indruk dat het parcours er makkelijker op is geworden met die brede banen na de Berendries. Die wijziging had voor mij niet gemoeten”, klinkt het bij Wellens.



Wellens is echter wel op zijn hoede voor Mathieu van der Poel. “Het voordeel van Mathieu is echter dat hij altijd chaos maakt. Wees maar zeker dat hij op tachtig kilometer van de finish reeds zal aanvallen en het peloton nerveus zal maken.”

Al is de Nederlander na die absolute chaos vaak toch nog altijd de beste. Afwachten of Wellens nog iets in de benen zal hebben op dat moment. “Mijn niveau is enorm gestegen voor de langere inspanningen. Maar op een inspanning van twee minuten rijdt hij mij nog steeds los uit het wiel”, besluit onze landgenoot.