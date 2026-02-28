Revelaties vallen op in de Omloop, sneer uitgedeeld na massa valpartijen: "Door de klasse van Van der Poel"

In de schaduw van Van der Poel lieten enkele revelaties zich gelden in de Omloop. Voorts was het helaas een koers met een massa valpartijen. Oliver Naesen vond dat sommige renners toch te veel risico's namen.

De revelaties waren te vinden bij de vroege vluchters, want enkelen van hen konden overleven tot op de Muur. Jelte Krijnsen reed daarna nog als achttiende over de streep. "Het was mooi dat we Van der Poel zo lang konden volgen en niet meteen op het eerste klimmetje eraf werden gereden. Op de stukken tussen de klimmen kon hij vol doorrijden en hoefden wij gewoon te volgen", reageerde de Nederlander van Jayco AlUla.

Na de Muur van Geraardsbergen bleef Krijnsen nog heel even in de buurt van Van Dijke en Vermeersch. Uiteindelijk reed Krijnsen als achttiende over de streep. Een plekje achter hem finishte Vincent Van Hemelen. De renner van Flanders-Baloise was de vluchter die vanuit Belgisch standpunt opviel. Hij bleef op karakter ook nog lang aanklampen.

Van Hemelen genoot van rol in finale

Van Hemelen genoot ervan om vooraan de finale te rijden. "Dit is waarom ik coureur ben. Er zijn er veel die ervan dromen om dat eens te mogen beleven." Hij prees Van der Poel en Vermeersch als de twee grote motoren die de rest op sleeptouw namen. Overigens maakte ook Vermeersch indruk met de kopbeurten die hij voor zijn rekening nam.

"Ja, zeker. Vermeersch en Van der Poel waren aan elkaar gewaagd. Door de klasse van Mathieu kunnen weinig renners hem volgen op de Muur." Van Hemelen vond ergens toch nog de energie voor de sprint. "Ik wilde vroeg aangaan, maar dan komen jongens als Meeus met snelheid van achteruit. Ik zat ook tegen de krampen aan. Na mijn buikgriep in de Ster van Bessèges was dit de eerste dag dat ik terug op niveau was."

Veel crashes in de Omloop

Waar de vluchters geen besef van hadden: de vele crashes in de loop van de dag. Terwijl het bloed vanaf zijn knie naar beneden stroomde, deed Oliver Naesen dat verhaal. "Heel nerveus, veel valpartijen", beschreef hij de wedstrijd. "Op zich was het een makkelijke koers. Je traint niet een hele winter om zoveel risico's te nemen. Het was niet nodig. Ja, het zal wel lukken om Kuurne-Brussel-Kuurne te rijden. Geen probleem."