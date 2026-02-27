Leermeester Van Aert maakt met zijn lef indruk op rijzende ster Brennan bij Visma-Lease a Bike

Wout van Aert is zowat de leermeester van Matthew Brennan bij Visma-Lease a Bike. De 20-jarige Brit doet uit de doeken hoe dat in zijn werk gaat.

Het is misschien niet geheel toevallig dat ze samen in dezelfde ploeg rijden. Brennan wordt ook wel eens 'de nieuwe Van Aert' genoemd. Wat denkt hij daar zelf over? "Het is een mooi compliment om te krijgen", reageert Brennan bij Sporza. "Ik zie veel gelijkenissen, maar ik zie ook veel verschillen. Met tijd en meer ontwikkeling zullen we zien wat voor type renner ik word, of ik echt voor de sprints ga of een meer punchy renner wordt."

Brennan én Visma-Lease a Bike zijn er nog niet volledig uit. Het zal ook aan de coaches zijn om dit precies te bepalen. Ondertussen kan Brennan altijd wat opsteken van Van Aert. Is de Belg dan iemand die hem veel raad geeft? "Niet in de vorm dat je moet gaan zitten en hij een motiverende speech geeft", komt Brennan toch met een nuance.

Zinvolle analyses van Van Aert

Het is gewoon zo dat Van Aert veel zaken zegt die steek houden wanneer hij over het wielrennen praat. "Als je de koers analyseert, komt hij gewoon met heel zinvolle dingen voor de dag. Dingen die je zelf misschien wil zeggen, maar hij wel durft uit te spreken. Soms ben je niet zeker of iets juist of verkeerd is, maar hij zegt het gewoon."

Brennan is nog altijd een jonge gast die nog maar net zijn neus aan het venster steekt. Het ontbreekt hem misschien soms nog wat aan zelfvertrouwen. Hij bewondert dus wel het lef bij Van Aert om gewoon uit te komen voor zijn mening. "Dan kun je er wat over discussiëren. Het is een heel goed iemand om mee te overleggen", aldus Brennan.

Van Aert moet herstellen van ziekte

Lees ook... De Cauwer reageert veelzeggend wanneer hij voor het eerst het slechte nieuws over Van Aert hoort›

Het kan alleen maar helpen om het potentieel te halen uit het talent dat als neoprof zo'n geweldig seizoen kende in 2025. Als Van Aert hersteld is van zijn ziekte, is het aan de ploeg om hen beiden in een kansrijke positie te brengen om koersen te winnen.