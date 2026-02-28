Van der Poel tempert verwachtingen met reden waarom hij mogelijk toch niet de Omloop wint

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Gent
Van der Poel tempert verwachtingen met reden waarom hij mogelijk toch niet de Omloop wint
Mathieu van der Poel voelt er weinig voor om in de Omloop al veel druk op zijn schouders te halen. Velen gaan er vanuit dat hij zomaar eventjes wint, maar er zijn ook redenen om te veronderstellen waarom het toch niet lukt.

Dat heeft Van der Poel benadrukt voor de start van de Omloop in Gent. Daar ging het bij andere renners de hele tijd over de Van der Poel-factor. "Het is leuk dat ze zo over mij denken. De Omloop is een lastige wedstrijd, maar het is vaak toch moeilijk om echt de forcing te voeren. Er zijn veel tussenstukken op grote banen. Vaak is het toch wachten op de passage tussen de Muur en de Bosberg."

Aangezien Van der Poel die fase van de wedstrijd aanhaalt, lijkt dat ook het moment voor hem om zijn duivels te ontbinden. "Het ligt een beetje aan de wind, dat kan dingen veranderen. Het is altijd een beetje hinken op twee gedachten. Op de stukken voordien kun je niet echt het verschil maken. Je kan voor de Muur wel krachten verspelen die je later nodig hebt."

Van der Poel blij met rugwind

Het is dus zeker kwestie om niet te snel door de beste krachten heen te zitten. Gelukkig is er ook goed nieuws voor de aanvalslustige renners: er is sprake van behoorlijk veel rugwind. "Ja, zeker op het einde is dat wel voordelig als je wil aanvallen. Beter dat dan tegenwind. Hoe lastiger de koers, hoe beter het altijd is voor mij", redeneert VDP.

Door erop te wijzen dat doorgaans niet gemakkelijk is voor aanvallers, haalt Van der Poel automatisch een reden aan waarom hij misschien niet de Omloop wint. "Je ziet vaak dat er nog een groep terugkomt of zoals vorig jaar best een grote groep sprint om de overwinning. Het zal zeker niet vanzelfsprekend zijn om de koers te winnen."

Philipsen en Groves in de ploeg een luxe

Lees ook... "Je hoeft er niet aan te twijfelen": dit is het plan van Mathieu van der Poel
In zijn vooruitblik op deze wedstrijd eerder deze week verloor Van der Poel niet uit het oog dat Alpecin-Premier Tech ook nog sprinters als Jasper Philipsen en Kaden Groves achter de hand kan houden. "Dat is zeker een luxe, ja." 

