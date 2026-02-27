Soudal Quick-Step juicht na miraculeus herstel van Belg na horrorcrash en gebroken ruggenwervel

Er is zowat een mirakel geschied. Laurenz Rex, een renner van Soudal Quick-Step, liep een gebroken ruggenwervel op in de AlUla Tour. Toch rijdt hij dit weekend Kuurne-Brussel-Kuurne.

De 26-jarige Rex stapte na vorig seizoen over van Intermarché-Wanty naar Soudal Quick-Step. Eind januari reed hij zijn eerste koers voor zijn nieuwe ploeg: hij kwam aan de start van de AlUla Tour. In de vierde etappe in Saoedi-Arabië ging Rex echter niet meer van start. Bij een valpartij had hij drie breuken opgelopen aan zijn ruggenwervel.

Het onwaarschijnlijke is dat hij net geen maand later in de selectie zit voor Kuurne-Brussel-Kuurne. "Ik zei al op de avond van die val: ik wil er staan in het openingsweekend", laat onze landgenoot weten aan Sporza. Hij heeft woord gehouden. Rex ontbreekt zaterdag in de Omloop, maar is zondag dus wel gewoon van de partij in Kuurne.

Rex lyrisch over zijn snel herstel

Nochtans was het naar eigen zeggen een valpartij aan een snelheid van zowat 100 kilometer per uur. Dan kunnen de gevolgen drastisch zijn en dat waren ze eigenlijk ook. Vervolgens brak voor Rex een herstelperiode aan. "Het is ongelooflijk hoe snel mijn herstel is verlopen", heeft Rex moeite om het zelf allemaal te kunnen vatten.

Het verlies werd beperkt tot enkele trainingsdagen en daarna kon Rex weer aan de bak. "Na een dikke week kan ik al weer buiten fietsen, zij het nog niet intensief. Ik ben naar deze ploeg gekomen om de klassiekers te rijden. Daarom wou ik ook absoluut aan de start staan in het openingsweekend." Die vastberadenheid heeft duidelijk geloond.

Mede door Rex meer concurrentie bij Soudal Quick-Step



Yves Lampaert heeft onlangs de interne concurrentie bij het vernieuwde Soudal Quick-Step nog geprezen. Het snelle herstel van Rex maakt daar ook deel van uit. Alle renners van de ploeg voor het openingsweekend staan dus op scherp.