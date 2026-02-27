Marijn de Vries fileert seksisme in berichtgeving: "Hoor je hem dat ooit met Mathieu van der Poel doen?"

Marijn de Vries doet van zich spreken. Ze vergelijkt de berichtgeving over Mathieu van der Poel met die over Jutta Leerdam, de Nederlandse topschaatsster die op de Winterspelen goud haalde op de 1000 meter. De Vries vindt dat er sprake is van seksisme.

De oud-wielrenster plaatste op het online netwerk LinkedIn screenshots van twee artikels over Van der Poel en Leerdam die reizen met een privévliegtuig. Terwijl de titel over Van der Poel het over 'reizen in stijl' had, werd bij Leerdam gewag gemaakt van kritiek op haar jetsetleven. De Vries maakt haar mening duidelijk: "Moet ik hier nog iets bij schrijven over seksisme en een dubbele moraal? Nee toch?"

In meerdere comments gaat De Vries er nog dieper op in. "Als je de gehele berichtgeving volgt, zie je dat Jutta Leerdam veel wordt uitgemaakt voor omhooggevallen, verwaande diva vanwege het reizen met een privéjet, terwijl mannelijke sporters die hetzelfde doen geen ad hominems krijgen. Vrouwelijke sporters die zich niet standaard gedragen krijgen heel vaak lelijke ad hominems, en mannelijke sporters niet."

De Vries legt uit wat ze bedoelt

Veel duidelijker kan De Vries het niet maken. "Zie je het verschil?" In één van de reacties is er sprake van een veronderstelling die toch niet helemaal vat wat De Vries bedoelt. Daarom legt de analiste, die al geregeld te zien was in Vive le Vélo, het nog eens uit. "Ik bedoel dat het publieke narratief rondom Jutta Leerdam er eentje is van "divagedrag" terwijl Mathieu van der Poel ook beoordeeld wordt als "stijlvol"."

"Johan Derksen (wat je ook van hem vindt) brandde Leerdam tot op de enkels af omdat ze met een privéjét vloog", gaat De Vries in een andere reactie verder. "Hoor je hem dat ooit met Mathieu van der Poel doen?" De Vries voegt eraan toe dat het een retorische vraag is. Ze weet dus dat de opiniemaker en sportjournalist Van der Poel nooit verwijten heeft gemaakt.

Van der Poel verklaarde zijn keuze na kritiek

Lees ook... Van der Poel legt ambities op tafel en is eerlijk over moeizame periode na WK veldrijden›

Het verschil in behandeling is precies wat ze aankaart, met volgens haar dus seksisme aan de basis. Van der Poel kreeg aanvankelijk ook kritiek op zijn privéjet-deal, maar legde toen op Instagram uit waarom hij die keuze maakte.