"Een schoonheidsritje?": Frank Deboosere zegt welk weer de Omloop krijgt

Vandaag wordt de Omloop Het Nieuwsblad gereden. De opener van het wielerseizoen zou wel eens bepaald kunnen worden door de weersomstandigheden.

Geen Wout van Aert in de Omloop

Hier heeft iedereen op gewacht, maar vandaag is het eindelijk zover. De Omloop Het Nieuwsblad opent het nieuwe wielerseizoen in ons land.

Met Mathieu van der Poel krijgt de koers meteen een topfavoriet, al is het ook bijzonder jammer voor de wielerfans dat Wout van Aert door ziekte moest afzeggen voor de koers.

Welk weer krijgt de Omloop?

Het is ook uitkijken welk weer de renners over zich heen zullen krijgen en wie anders dan weerman Frank Deboosere kan op die vraag een antwoord geven.

“Zij die gedacht hadden van er een schoonheidsritje van te maken, gaan bedrogen uitkomen”, voorspelt Deboosere in Het Nieuwsblad. “Want in tegenstelling tot de voorbije dagen, zal het niet droog blijven.”

De start zal wellicht nog droog zijn, maar vanaf de middag trekt een regenzone voorbij. En dus is het opletten. “De kasseien in de Vlaamse Ardennen zullen er dus nat bij liggen.”



Lees ook... "Had voor mij niet gemoeten": Tim Wellens is bijzonder kritisch voor Omloop›

Maar ook de wind zal zijn invloed hebben. “De temperaturen blijven zachter dan normaal, met 11 à 12 graden, maar we verwachten wel een goed voelbare wind. Ik spreek over een windkracht vier tot vijf. In combinatie met de regen verwacht ik dus echt wel spektakel.”

“Het zal een sterke flandrien zijn die zal zegevieren in Ninove”, besluit hij. En de wind, dat wist Tiesj Benoot eerder ook al te vertellen, zal normaal in het voordeel van de vluchters spelen.