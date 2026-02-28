📷 Man aan wie Van der Poel zich verontschuldigde speelt enkele tanden kwijt tijdens Omloop

Mathieu van der Poel pakte de winst in de Omloop Het Nieuwsblad. Voor Rick Pluimers eindigde de koers met enkele tanden minder.

Van der Poel excuseert zich

Mathieu van der Poel vertelde in het flashinterview na de Omloop dat de koers op de Molenberg opengebroken was. De Nederlander verontschuldigde zich ook bij de renner van Tudor die hij maar op een haar na kon ontwijken.

Die renner bleek zijn landgenoot Rick Pluimers te zijn. De renner van Tudor ging op de Molenberg tegen de vlakte en kwam vol met zijn gezicht op de kasseien terecht. Hij speelde enkele stukken van zijn tanden kwijt.

“Ik gleed gewoon weg”, vertelde hij bij Wielerflits. Ik wilde Florian Vermeersch volgen. Ik denk dat ik net van de rug van de kasseien afkwam en ik gleed weg. Ik kwam met mijn gezicht als eerste op de grond.”

Tanden gebroken

Hij had meteen de ernst van de blessures door. “Ik voelde meteen dat mijn tanden weg waren. Klote. Ik zat goed en er zat veel in, maar dat kon ik niet laten zien. Sorry dat ik de andere jongens heb opgehouden.”

Daar zat hij duidelijk meer mee in dan zijn tanden. “Maar ik denk dat het meevalt”, klinkt het. De vrouw van één van de verzorgers is tandarts. “Dan kunnen we nog wat regelen op een zaterdagavond”, besluit Pluimers.



Lees ook... 🎥 Mathieu van der Poel verontschuldigt zich meteen na finish van Omloop›