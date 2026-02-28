Jan Bakelants ziet Quick-Step historische fout van Lotto maken

Wat kan Soudal Quick-Step dit voorjaar laten zien? Het is een vraag die ook Jan Bakelants niet onberoerd laat.

Veel verwachtingen over Paul Magnier

Soudal Quick-Step begint aan een nieuw tijdperk. Na het vertrek van Remco Evenepoel wil de ploeg van CEO Jurgen Foré zich opnieuw heruitvinden met een terugkeer naar de roots.

De focus gaat terug naar de klassiekers, in plaats van volop in te zetten op het grote rondewerk. Veel druk ligt alvast op de schouders van de amper 21-jarige Paul Magnier, zo beseft Jan Bakelants ook.

Wedstrijden als de Omloop, Kuurne-Brussel-Kuurne, Wevelgem, Dwars door Vlaanderen: daar moet hij al kunnen winnen. Op termijn is hij ook een kandidaat in de Monumenten, maar volgens mij is hij daar nu nog niet klaar voor”, vertelt de analist in Het Laatste Nieuws.

Maar Foré trok ook Dylan Van Baarle en Jasper Stuyven aan, allebei 33 jaar oud. “Het zou toch straf zijn als die nu Van Aert en zeker Van der Poel en Pogacar zouden kloppen in de Monumenten. Ik geloof daar echt niet in.”

Historische fout van Lotto

Bakelants ziet er de herhaling van een historische fout in. Hij verwijst naar Philippe Gilbert die naar Patrick Lefevere trok. “Gilbert wilde echt komen en was bereid om zwaar in te leveren om bij Quick-Step de kans te krijgen om zijn palmares compleet te maken. Hij won Vlaanderen en Roubaix en tekende dan bij Lotto om drie jaar uit te bollen voor te veel geld.”



Een historische fout. “Toen Lotto Gilbert in huis haalde, wist iedereen dat het geen goed plan was. Ik heb nu een beetje hetzelfde gevoel. Maar dan met Soudal Quick-Step in de rol van Lotto”, vertelt hij.

Stuyven en Van Baarle kunnen volgens Bakelants wel degelijk van nut zijn, om Magnier te laten winnen. “Als Jurgen Foré dat genoeg vindt, heeft hij de goeie beslissing genomen. Maar in zijn plaats had ik meer naar de toekomst gekeken”, besluit de analist.