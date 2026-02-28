Dedecker investeert met Middelkerke in de koers en heeft daar goede reden voor

Dedecker investeert met Middelkerke in de koers en heeft daar goede reden voor

Vanaf nu is Gent-Wevelgem een naam die je niet meer mag horen. De koers heet vanaf nu In Flanders Fields, from Middelkerke to Wevelgem.

Start van Gent-Wevelgem naar Middelkerke

Op 29 maart wordt de nieuwe Gent-Wevelgem afgetrapt in Middelkerke. De kustgemeente pakt daarmee de start van de koers af van Ieper, dat niet de 175.000 euro per jaar wil betalen die Jean-Marie Dedecker er wel voor over heeft.

Dedecker probeerde al enkele jaren een koers met naam en faam naar Middelkerke te halen. “Na de Ronde van Vlaanderen is Gent-Wevelgem de grootste koers van Vlaanderen”, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

Week vol evenementen

Hij stelde ook twee voorwaarden bij de onderhandelingen. “Middelkerke ontleent zijn naam, en dat voor minstens tien jaar. Binnen de publiciteitswereld is dat een regel. Pas na zeven jaar blijft een naam hangen.”

Dedecker ziet het groot en lanceert naar aanleiding van In Flanders Fields, from Middelkerke to Wevelgem een week vol evenementen in de kustgemeente.


“Veel hangt af van de weersomstandigheden. Als die meevallen, dan wordt het een weergaloos succes. Daar ben ik nu al zeker van”, besluit Dedecker heel erg enthousiast over ‘zijn’ koers.

