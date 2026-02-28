Ploegleider Maarten Wynants heeft extra nieuws over ziekte Wout Van Aert

Grote afwezige vandaag tijdens de Omloop Het Nieuwsblad is Wout van Aert. Onze landgenoot moest noodgedwongen forfait geven door ziekte.

Geen Wout van Aert in Omloop

Donderdag maakte Visma Lease a Bike bekend dat Wout van Aert niet zou starten in de Omloop Het Nieuwsblad. Hij heeft last van een griepje, zo bleek achteraf.

Bij zijn Nederlandse ploeg tillen ze niet zo zwaar aan zijn afwezigheid. Onze landgenoot heeft dit voorjaar immers nog veel grotere afspraken waar hij zeker aanwezig moet zijn.

Bij Van Aert was de ontgoocheling groter. “Het is natuurlijk een enorme tegenvaller voor mij om mijn eerste wedstrijd te moeten missen, nadat ik de hele winter heb toegewerkt naar het klassieke voorjaar”, klonk het toen.

Update over ziekte

Vanmorgen, vlak voor de start van de Omloop Het Nieuwsblad, kwam ploegleider Maarten Wynants van Visma Lease a Bike met een update.

“We hopen dat hij kan starten in Le Samyn. Een update volgt. Ik kan wel bevestigen dat hij eet en drinkt. Dat is alvast de eerste stap”, klonk het bij Het Laatste Nieuws.