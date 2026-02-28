Roodhooft legt uit waarom Van der Poel nu plots toch de Omloop rijdt

Vandaag gaat het nieuwe wielerjaar echt van start met de Omloop. En Mathieu van der Poel is meteen ook van de partij.

Mathieu van der Poel rijdt Omloop

Pas op woensdag liet Alpecin-Premier Tech weten dat Mathieu van der Poel vandaag zou deelnemen aan de Omloop Het Nieuwsblad, de traditionele opener van het wielerseizoen.

Maar ook Jasper Philipsen en Kaden Groves zijn van de partij. “De pikorde binnen de ploeg lijkt mij wel duidelijk: Mathieu van der Poel is onze kopman in de Omloop”, zegt manager Christophe Roodhooft aan Het Laatste Nieuws.

De reden voor de deelname van de Nederlander is alvast duidelijk. “Omdat hij die wedstrijd nog niet heeft gewonnen. Het is ook mooi weer om te koersen. Waarom zou je dan liever gaan trainen?”, klinkt het.

Vormpeil

Nochtans is de Omloop best een risico, zeker omdat het geregeld nog slecht weer is. “Bij slecht weer denk je sneller na over de mogelijke risico’s, maar een renner kan ook ziek worden in mooi weer. Daar zijn de jongste weken ook al genoeg voorbeelden van geweest.”

Al is het ook voor Roodhooft afwachten wat Van der Poel nu al kan laten zien. “Je zal van mij zeker geen antwoord krijgen op de vraag of Mathieu nu beter is dan vorig seizoen op dit moment”, besluit hij.