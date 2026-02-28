Interview Radio peloton aan het woord: waarschuwingen voor Van der Poel en reacties op Van Aert en De Cauwer

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Gent
Radio peloton aan het woord: waarschuwingen voor Van der Poel en reacties op Van Aert en De Cauwer
Foto: © photonews

Sommige tegenstanders durven toch een kleine waarschuwing richting Mathieu van der Poel te sturen. Voorts was de afwezigheid van Wout van Aert een groot thema voor de start van de Omloop. We brengen u een overzicht van wat we in Gent hoorden uit radio peloton.

Waar Mathieu van der Poel aan de start staat, is hij ook favoriet. "Maar het is zijn eerste deelname", benadrukt Oliver Naesen. Van der Poel kent de Vlaamse hellingen natuurlijk wel, maar het blijft moeilijker om bij je eerste deelname meteen te winnen dan wanneer je de koers al enkele keren gereden heeft. Daar rekent Naesen dus op.

"Alle ogen zijn op hem gericht. Iedereen heeft zijn indrukwekkende veldritseizoen gezien. Hij koerst niet als hij er niet klaar voor is. We weten dus dat hij klaar is", twijfelt Tom Pidcock minder aan de winstkansen van Van der Poel. "We zien wel wat het plan van Mathieu is, dat is voor de koers moeilijk te voorspellen. Met hem erbij wordt het een zwaardere wedstrijd, dat is misschien niet slecht voor mij", denkt Arnaud De Lie.

Berckmoes gelooft voluit in De Lie

Zijn ploegmaat Jenno Berckmoes heeft een groot geloof in de Lotto-kopman. "Tuurlijk gaat hij met open vizier de strijd aan met Van der Poel. Arnaud heeft in de Renewi Tour bewezen dat hij het kan. Daar kon hij 'm op de Muur net niet vloeren, maar nu is het een sprint op een vlakke aankomst. Als Van der Poel gaat, moet Arnaud mee zijn. Dat is een feit."

José De Cauwer zag De Lie en Berckmoes passeren tijdens hun verkenning en zei in een Sporza-filmpje: "Dat ziet er goed uit." We legden het Berckmoes voor. "Hehe, neen, dat heb ik niet gezien. Ik denk dat we ons alle twee goed voelen. Het is tijd dat het voorjaar begint. Ik heb er zin in." Die goesting moet bij Visma-Lease a Bike komen van Christophe Laporte en Matthew Brennan. Wout van Aert moest immers ziek afhaken.

Van Aert wenst ploegmaats geluk

Lees ook... "Een schoonheidsritje?": Frank Deboosere zegt welk weer de Omloop krijgt
"Hij heeft ons via WhatsApp geluk gewenst", zegt Brennan over Van Aert. "Ik weet dat hij de koers mist maar ook dat hij voor ons supportert." Laporte weet hoe belangrijk zo'n koers als de Omloop normaal is voor Van Aert. "Ik weet dat hij alles voor de ploeg wil geven in de klassiekers, maar we maken er ook zonder hem het beste van."

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Populairste artikels

