Oud-ploegleider trekt aan de alarmbel over Evenepoel: "Niet normaal"

Sinds Remco Evenepoel twee keer moest lossen in de UAE Tour heeft iedereen wel wat over hem te zeggen. De ene vindt het niet al te erg, iemand anders dan weer wel.

Philippe Gilbert is een van de oud-renners die het voor Evenepoel heeft opgenomen, door te wijzen op een gebrek aan frisheid na een druk programma in het seizoensbegin. Dat is mogelijk wel een deel van de verklaring. Toch tilt voormalig ploegleider Cyrille Guimard er wel zwaar aan. Dat laat de Fransman blijken in een gesprek met Cyclism'Actu.

De man die tijdens zijn eigen actieve loopbaan zeven Tourritzeges behaalde, kan niet zijn vinger leggen op het precieze probleem. "Ik weet niet wat er met Evenepoel aan de hand is, maar er klopt iets niet helemaal", trekt Guimard aan de alarmbel. Met Benji Naesen vermoedt een andere analist reeds dat het een mentale kwestie is bij Remco.

Niet twijfelen aan potentieel Evenepoel

In elk geval mag er aan het talent van Evenepoel niet getwijfeld worden. Dat onderstreept Guimard ook nog eens. Dan is het des te vreemder dat Evenepoel het op bepaalde aankomsten bergop het niet kan waarmaken. "We kennen zijn potentieel. Wat hem op bepaalde type beklimmingen overkomt, is niet normaal", oordeelt Guimard.

Dat is best een streng besluit. Een keertje lossen kan bij iedereen gebeuren. In de Emiraten vond het ook vrij vroeg plaats tijdens de beklimmingen. "Ik ben niet zijn coach of adviseur, maar hij zou niet zo makkelijk gedomineerd mogen worden. Dit gezegd zijnde blijft hij wel een van de drie of vier grootste motoren in het peloton."

Werk aan de winkel voor Red Bull

Er zijn dus zeker nog positieve zaken waar Evenepoel zich aan kan optrekken. Wel zal Red Bull ermee aan de slag moeten gaan om hem als klimmer nog completer te maken, zodat hij minder vroeg moet afhaken als het bergop gaat.