Naast Van Aert nog een zorgenkind bij Visma-Lease a Bike: nieuwe update na valpartij

Het is opmerkelijk dat Wout van Aert zaterdag niet de Omloop rijdt maar Visma-Lease a Bike wel Christophe Laporte aan de start brengt. Vijf dagen geleden waren er vooral zorgen rond Laporte.

De Fransman was immers ten val gekomen in de Ruta del Sol en kon hierdoor de vijfde rit in de rittenkoers niet uitrijden. Dat was een grote opdoffer, want iedereen weet hoe belangrijk een goede Laporte kan zijn en hij had ook al een ritzege op zak. Aan de aankomst kwam toch al het signaal dat de ernst van de crash zou meevallen.

Die indruk is later ook bevestigd, waardoor Laporte aan de start van de Omloop kan komen. Het blijft wel een feit dat een belangrijke pion voor Visma-Lease a Bike kort voor de Omloop ten val is gekomen. "Dat is geen ideaal scenario, maar we hopen dat hij zaterdag in orde is en zichzelf kan tonen in de finale", reageerde Grischa Niermann bij In De Leiderstrui.

Niermann tekent voorbehoud aan

De Duitse ploegleider van Visma-Lease a Bike bevestigde op de persbabbel deze week nogmaals dat Laporte het gezien de omstandigheden vrij goed stelde. "Vooralsnog lijkt het een valpartij zonder erg te zijn." Het bleef echter ook niet onopgemerkt dat Niermann in het gebruik van zijn woorden toch nog altijd enig voorbehoud aantekent.

Niermann geeft toe dat hiervoor ook enkele redenen zijn. "Een valpartij aan zo'n snelheid is nooit ideaal en hij is wat beurs, maar Christophe is gemotiveerd en heeft getoond dat hij in vorm is." Aan die vorm hoeft niemand dus te twijfelen. "Als hij dat niet zou zijn nu, hadden we hem niet naar België laten komen", staat Niermann op zijn strepen.

Laporte als back-up voor Brennan



Laporte hoeft ook niet onmiddellijk de rol van kopman te dragen, die is in de Omloop in principe voor Brennan. Als de Brit niet vooraan kan aanklampen, zal Visma-Lease a Bike wel in de richting van Laporte kijken voor een resultaat.