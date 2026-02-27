Naast Van Aert nog een zorgenkind bij Visma-Lease a Bike: nieuwe update na valpartij

Naast Van Aert nog een zorgenkind bij Visma-Lease a Bike: nieuwe update na valpartij

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het is opmerkelijk dat Wout van Aert zaterdag niet de Omloop rijdt maar Visma-Lease a Bike wel Christophe Laporte aan de start brengt. Vijf dagen geleden waren er vooral zorgen rond Laporte.

De Fransman was immers ten val gekomen in de Ruta del Sol en kon hierdoor de vijfde rit in de rittenkoers niet uitrijden. Dat was een grote opdoffer, want iedereen weet hoe belangrijk een goede Laporte kan zijn en hij had ook al een ritzege op zak. Aan de aankomst kwam toch al het signaal dat de ernst van de crash zou meevallen.

Die indruk is later ook bevestigd, waardoor Laporte aan de start van de Omloop kan komen. Het blijft wel een feit dat een belangrijke pion voor Visma-Lease a Bike kort voor de Omloop ten val is gekomen. "Dat is geen ideaal scenario, maar we hopen dat hij zaterdag in orde is en zichzelf kan tonen in de finale", reageerde Grischa Niermann bij In De Leiderstrui.

Niermann tekent voorbehoud aan

De Duitse ploegleider van Visma-Lease a Bike bevestigde op de persbabbel deze week nogmaals dat Laporte het gezien de omstandigheden vrij goed stelde. "Vooralsnog lijkt het een valpartij zonder erg te zijn." Het bleef echter ook niet onopgemerkt dat Niermann in het gebruik van zijn woorden toch nog altijd enig voorbehoud aantekent.

Niermann geeft toe dat hiervoor ook enkele redenen zijn. "Een valpartij aan zo'n snelheid is nooit ideaal en hij is wat beurs, maar Christophe is gemotiveerd en heeft getoond dat hij in vorm is." Aan die vorm hoeft niemand dus te twijfelen. "Als hij dat niet zou zijn nu, hadden we hem niet naar België laten komen", staat Niermann op zijn strepen.

Laporte als back-up voor Brennan


Laporte hoeft ook niet onmiddellijk de rol van kopman te dragen, die is in de Omloop in principe voor Brennan. Als de Brit niet vooraan kan aanklampen, zal Visma-Lease a Bike wel in de richting van Laporte kijken voor een resultaat.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Christophe Laporte
Grischa Niermann

Meer nieuws

Marijn de Vries fileert seksisme in berichtgeving: "Hoor je hem dat ooit met Mathieu van der Poel doen?"

Marijn de Vries fileert seksisme in berichtgeving: "Hoor je hem dat ooit met Mathieu van der Poel doen?"

20:30
Soudal Quick-Step juicht na miraculeus herstel van Belg na horrorcrash en gebroken ruggenwervel

Soudal Quick-Step juicht na miraculeus herstel van Belg na horrorcrash en gebroken ruggenwervel

20:00
Mathieu van der Poel op pad met fijn gezelschap en doet verrassende onthulling

Mathieu van der Poel op pad met fijn gezelschap en doet verrassende onthulling

19:00
De Cauwer reageert veelzeggend wanneer hij voor het eerst het slechte nieuws over Van Aert hoort

De Cauwer reageert veelzeggend wanneer hij voor het eerst het slechte nieuws over Van Aert hoort

18:30
Van der Poel legt ambities op tafel en is eerlijk over moeizame periode na WK veldrijden

Van der Poel legt ambities op tafel en is eerlijk over moeizame periode na WK veldrijden

18:00
Leermeester Van Aert maakt met zijn lef indruk op rijzende ster Brennan bij Visma-Lease a Bike

Leermeester Van Aert maakt met zijn lef indruk op rijzende ster Brennan bij Visma-Lease a Bike

17:00
Twijfels duiken op: David van der Poel plaatst vraagtekens bij Wout van Aert

Twijfels duiken op: David van der Poel plaatst vraagtekens bij Wout van Aert

16:30
Evenepoel eerste reserve voor Ronde van Vlaanderen? De Cauwer streng voor mogelijke U-bocht Red Bull

Evenepoel eerste reserve voor Ronde van Vlaanderen? De Cauwer streng voor mogelijke U-bocht Red Bull

16:00
Van Den Spiegel en Flanders Classics reageren op het afhaken van Van Aert voor de Omloop

Van Den Spiegel en Flanders Classics reageren op het afhaken van Van Aert voor de Omloop

15:00
Forfait Van Aert slaat ook bij boezemvriend in als een bom: uitspraak in ander daglicht

Forfait Van Aert slaat ook bij boezemvriend in als een bom: uitspraak in ander daglicht

14:00
"Beroepsmisvorming": Benoot ziet bijzondere omstandigheden in Omloop

"Beroepsmisvorming": Benoot ziet bijzondere omstandigheden in Omloop

13:30
Magnier verbaast met uitspraak over Belgische wielerlegende: "Mijn idolen zitten in andere sporten"

Magnier verbaast met uitspraak over Belgische wielerlegende: "Mijn idolen zitten in andere sporten"

13:00
Tim Declercq doet opvallende bekentenis over welk product hij genomen heeft

Tim Declercq doet opvallende bekentenis over welk product hij genomen heeft

12:30
Geen Tour de France voor Unibet Rose Rockets: grote baas komt met statement

Geen Tour de France voor Unibet Rose Rockets: grote baas komt met statement

12:00
Onrealistische verwachtingen? Boonen en De Wolf zeggen waar het op staat voor Evenepoel

Onrealistische verwachtingen? Boonen en De Wolf zeggen waar het op staat voor Evenepoel

11:00
Kopman bij Visma? Niermann geeft ontluisterend antwoord over positie van zieke Van Aert

Kopman bij Visma? Niermann geeft ontluisterend antwoord over positie van zieke Van Aert

10:00
Belangrijke maanden voor Christophe Laporte: "Uiteraard denk je daaraan"

Belangrijke maanden voor Christophe Laporte: "Uiteraard denk je daaraan"

26/02
Tim Wellens heeft met UAE dezelfde plannen als Mathieu van der Poel

Tim Wellens heeft met UAE dezelfde plannen als Mathieu van der Poel

09:00
"Goede signalen, maar...": Lotte Kopecky spreekt klare taal over seizoensstart

"Goede signalen, maar...": Lotte Kopecky spreekt klare taal over seizoensstart

08:30
'Alpecin-Premier Tech pakt uit met verrassende zet rond Mathieu van der Poel'

'Alpecin-Premier Tech pakt uit met verrassende zet rond Mathieu van der Poel'

08:00
Yves Lampaert is helemaal in zijn nopjes: "Er moet meer gevochten worden"

Yves Lampaert is helemaal in zijn nopjes: "Er moet meer gevochten worden"

07:30
Greg Van Avermaet weet wat Mathieu van der Poel in Omloop wil flikken

Greg Van Avermaet weet wat Mathieu van der Poel in Omloop wil flikken

07:00
Zes operaties in 2025: Axel Merckx geeft update van gezondheid van zijn vader

Zes operaties in 2025: Axel Merckx geeft update van gezondheid van zijn vader

26/02
Ook op zegegebaar moet je trainen, maar dat loopt fout voor Puck Pieterse

Ook op zegegebaar moet je trainen, maar dat loopt fout voor Puck Pieterse

26/02
Tim Declercq doet verhaal van allereerste contractonderhandelingen met Patrick Lefevere

Tim Declercq doet verhaal van allereerste contractonderhandelingen met Patrick Lefevere

26/02
Koersdirecteur weerlegt forse kritiek op de Omloop Het Nieuwsblad

Koersdirecteur weerlegt forse kritiek op de Omloop Het Nieuwsblad

26/02
Visma Lease a Bike reageert op ziekte van Wout van Aert

Visma Lease a Bike reageert op ziekte van Wout van Aert

26/02
Carrière van renner in gevaar na zware valpartij in Ronde van Oman

Carrière van renner in gevaar na zware valpartij in Ronde van Oman

26/02
📷 Na forfait van Van Aert: nog een Belg moet passen voor Openingsweekend

📷 Na forfait van Van Aert: nog een Belg moet passen voor Openingsweekend

26/02
"Als renner nooit gereden": Sven Vanthourenhout staat voor opmerkelijk debuut

"Als renner nooit gereden": Sven Vanthourenhout staat voor opmerkelijk debuut

26/02
Zit het voorjaar voor Tim Merlier erop? Jurgen Foré heeft geen goed nieuws

Zit het voorjaar voor Tim Merlier erop? Jurgen Foré heeft geen goed nieuws

26/02
De druk op Van Aert wordt alsmaar steviger opgevoerd: "Enige kans, anders smetje op de erelijst"

De druk op Van Aert wordt alsmaar steviger opgevoerd: "Enige kans, anders smetje op de erelijst"

26/02
De Cauwer zeker dat concurrentie nog schrik heeft voor Van Aert: "Bijna onmogelijk"

De Cauwer zeker dat concurrentie nog schrik heeft voor Van Aert: "Bijna onmogelijk"

26/02
Boonen waarschuwt met stevige nuance van Van der Poel-effect en denkt aan andere gevaarlijke man

Boonen waarschuwt met stevige nuance van Van der Poel-effect en denkt aan andere gevaarlijke man

26/02
📷 Geen Wout van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad: dit is het probleem

📷 Geen Wout van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad: dit is het probleem

26/02
Nu al?! Eindelijk valt bij Lidl-Trek nog eens heel goed nieuws te rapen over Mads Pedersen

Nu al?! Eindelijk valt bij Lidl-Trek nog eens heel goed nieuws te rapen over Mads Pedersen

26/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Jose De Cauwer Jasper Philipsen Jasper Stuyven Tim Declercq David Van Der Poel Tom Boonen Dirk De Wolf Tadej Pogacar Tiesj Benoot Christophe Laporte Michael Boogerd Axel Merckx Eddy Merckx Neilson Powless Jan Bakelants Patrick Lefevere Puck Pieterse

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved