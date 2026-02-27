De Cauwer reageert veelzeggend wanneer hij voor het eerst het slechte nieuws over Van Aert hoort

We zullen Wout van Aert morgen niet de Muur van Geraardsbergen op zien rijden. Zijn afzegging kwam initieel hard aan bij José De Cauwer.

Dat is gebleken tijdens een onderonsje tussen José De Cauwer en Karl Vannieuwkerke. De twee commentatoren zijn op de dag van de verkenningen al naar de Vlaamse Ardennen getrokken. Deze beelden heeft Sporza inmiddels online geplaatst en zo krijgen we te zien hoe De Cauwer reageert op het forfait van Van Aert.

Wanneer Vannieuwkerke en De Cauwer naar de top van de Kapelmuur wandelen, sijpelt het nieuws binnen. Het is Vannieuwkerke die De Cauwer op de hoogte stelt: een zieke Wout van Aert past voor de Omloop. De Cauwer schrikt duidelijk en reageert dan ook met een uitgestreken gezicht: "Dat meen je niet?!" Helaas, het bleek wel waar.

Authentieke De Cauwer

Vannieuwkerke wees er vervolgens op dat het allemaal wat veel is, de pech die Van Aert overkomt. "Goh, ja, ja, ja", kon De Cauwer er niet veel van maken. De reactie van de voormalige bondscoach is wel heel authentiek. Je krijgt niet altijd te zien hoe een prominent figuur in de wielerwereld reageert als er slecht nieuws verkondigd wordt.

Vannieuwkerke stelt voor om een kaarsje te branden voor een snel herstel van Van Aert, in de hoop dat het geen ziekte is die laatstgenoemde een tiental dagen kost. Dat vindt De Cauwer een goed idee. Voorts zien ze onder andere renners als Arnaud De Lie, Jenno Berckmoes en Oliver Naesen passeren. Allemaal Belgische renners met een hart voor de klassiekers.

De Cauwer belicht kansen Van der Poel

Voorts wordt uiteraard ook de komst van Van der Poel naar de Omloop besproken. De Cauwer schat de kans dat hij wint even groot in als de kans dat hij niet wint.