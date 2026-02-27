Twijfels duiken op: David van der Poel plaatst vraagtekens bij Wout van Aert

Twijfels duiken op: David van der Poel plaatst vraagtekens bij Wout van Aert
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert zit nu met een ziekte opgescheept op een vervelend moment, maar dat zegt natuurlijk nog niets over de rest van zijn seizoen. Toch heeft David van der Poel bepaalde twijfels.

David van der Poel was te gast in de podcast Kopman, voornamelijk om zijn ploeg voor de Sporza Wielermanager met de wereld te delen. Tussendoor geeft de huidige rennersmakelaar ook nog wel zijn algemene visie op bepaalde renners. Wanneer Van Aert ter sprake komt, komen de twijfels van David aan het licht.

Vorig jaar heeft Van Aert nog wel behoorlijk goed gepresteerd in het voorjaar, weliswaar zonder een hoofdprijs binnen te halen. David van der Poel zag dat het ook slechter had kunnen aflopen. "Vorig jaar was hij soms in de klassiekers gelost toen er nog een tiental renners voor hem in de groep zaten. Toen is dat altijd nog goedgekomen."

Factor Brennan bij Visma-Lease a Bike

Van Aert reed van Dwars door Vlaanderen tot de Amstel Gold Race telkens in de top vijf. Hij moet echter het lot niet te veel tarten door vroeg te lossen. Bovendien is er het doorbreken van Brennan om rekening mee te houden bij Visma-Lease a Bike. David van der Poel zou er niet van schrikken als de Brit soms de rol van kopman overneemt.

"In sommige koersen zal er misschien ook al voor Brennan gewerkt moeten worden of een sprint aangetrokken moeten worden. Als je in Gent-Wevelgem (wat nu In Flanders Fields heet) met veertig man naar de meet gaat, denk ik dat het voor hem zal zijn. Ik denk dat Wout ook eerlijk genoeg is of ploegspeler genoeg om dan de kaart Brennan of Laporte te trekken", besluit Van der Poel.

Van Aert heeft oog voor ploegbelang

Lees ook... De Cauwer reageert veelzeggend wanneer hij voor het eerst het slechte nieuws over Van Aert hoort
Aan dat laatste vermoeden hoeft zeker niet getwijfeld te worden. In het verleden werd zelfs al eens de vraag gesteld of Van Aert niet te weinig op tafel slaat, maar hij vindt het duidelijk belangrijk om als ploeg succes na te streven.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
David Van Der Poel
Wout Van Aert

Meer nieuws

De Cauwer reageert veelzeggend wanneer hij voor het eerst het slechte nieuws over Van Aert hoort

De Cauwer reageert veelzeggend wanneer hij voor het eerst het slechte nieuws over Van Aert hoort

18:30
Leermeester Van Aert maakt met zijn lef indruk op rijzende ster Brennan bij Visma-Lease a Bike

Leermeester Van Aert maakt met zijn lef indruk op rijzende ster Brennan bij Visma-Lease a Bike

17:00
Van Den Spiegel en Flanders Classics reageren op het afhaken van Van Aert voor de Omloop

Van Den Spiegel en Flanders Classics reageren op het afhaken van Van Aert voor de Omloop

15:00
Forfait Van Aert slaat ook bij boezemvriend in als een bom: uitspraak in ander daglicht

Forfait Van Aert slaat ook bij boezemvriend in als een bom: uitspraak in ander daglicht

14:00
Van der Poel legt ambities op tafel en is eerlijk over moeizame periode na WK veldrijden

Van der Poel legt ambities op tafel en is eerlijk over moeizame periode na WK veldrijden

18:00
Kopman bij Visma? Niermann geeft ontluisterend antwoord over positie van zieke Van Aert

Kopman bij Visma? Niermann geeft ontluisterend antwoord over positie van zieke Van Aert

10:00
"Beroepsmisvorming": Benoot ziet bijzondere omstandigheden in Omloop

"Beroepsmisvorming": Benoot ziet bijzondere omstandigheden in Omloop

13:30
Evenepoel eerste reserve voor Ronde van Vlaanderen? De Cauwer streng voor mogelijke U-bocht Red Bull

Evenepoel eerste reserve voor Ronde van Vlaanderen? De Cauwer streng voor mogelijke U-bocht Red Bull

16:00
Magnier verbaast met uitspraak over Belgische wielerlegende: "Mijn idolen zitten in andere sporten"

Magnier verbaast met uitspraak over Belgische wielerlegende: "Mijn idolen zitten in andere sporten"

13:00
Tim Declercq doet opvallende bekentenis over welk product hij genomen heeft

Tim Declercq doet opvallende bekentenis over welk product hij genomen heeft

12:30
Geen Tour de France voor Unibet Rose Rockets: grote baas komt met statement

Geen Tour de France voor Unibet Rose Rockets: grote baas komt met statement

12:00
Onrealistische verwachtingen? Boonen en De Wolf zeggen waar het op staat voor Evenepoel

Onrealistische verwachtingen? Boonen en De Wolf zeggen waar het op staat voor Evenepoel

11:00
Tim Wellens heeft met UAE dezelfde plannen als Mathieu van der Poel

Tim Wellens heeft met UAE dezelfde plannen als Mathieu van der Poel

09:00
"Goede signalen, maar...": Lotte Kopecky spreekt klare taal over seizoensstart

"Goede signalen, maar...": Lotte Kopecky spreekt klare taal over seizoensstart

08:30
Visma Lease a Bike reageert op ziekte van Wout van Aert

Visma Lease a Bike reageert op ziekte van Wout van Aert

26/02
'Alpecin-Premier Tech pakt uit met verrassende zet rond Mathieu van der Poel'

'Alpecin-Premier Tech pakt uit met verrassende zet rond Mathieu van der Poel'

08:00
Yves Lampaert is helemaal in zijn nopjes: "Er moet meer gevochten worden"

Yves Lampaert is helemaal in zijn nopjes: "Er moet meer gevochten worden"

07:30
Greg Van Avermaet weet wat Mathieu van der Poel in Omloop wil flikken

Greg Van Avermaet weet wat Mathieu van der Poel in Omloop wil flikken

07:00
Zes operaties in 2025: Axel Merckx geeft update van gezondheid van zijn vader

Zes operaties in 2025: Axel Merckx geeft update van gezondheid van zijn vader

21:30
📷 Geen Wout van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad: dit is het probleem

📷 Geen Wout van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad: dit is het probleem

26/02
Ook op zegegebaar moet je trainen, maar dat loopt fout voor Puck Pieterse

Ook op zegegebaar moet je trainen, maar dat loopt fout voor Puck Pieterse

20:30
Tim Declercq doet verhaal van allereerste contractonderhandelingen met Patrick Lefevere

Tim Declercq doet verhaal van allereerste contractonderhandelingen met Patrick Lefevere

20:00
Belangrijke maanden voor Christophe Laporte: "Uiteraard denk je daaraan"

Belangrijke maanden voor Christophe Laporte: "Uiteraard denk je daaraan"

19:00
Koersdirecteur weerlegt forse kritiek op de Omloop Het Nieuwsblad

Koersdirecteur weerlegt forse kritiek op de Omloop Het Nieuwsblad

26/02
De druk op Van Aert wordt alsmaar steviger opgevoerd: "Enige kans, anders smetje op de erelijst"

De druk op Van Aert wordt alsmaar steviger opgevoerd: "Enige kans, anders smetje op de erelijst"

26/02
De Cauwer zeker dat concurrentie nog schrik heeft voor Van Aert: "Bijna onmogelijk"

De Cauwer zeker dat concurrentie nog schrik heeft voor Van Aert: "Bijna onmogelijk"

26/02
Carrière van renner in gevaar na zware valpartij in Ronde van Oman

Carrière van renner in gevaar na zware valpartij in Ronde van Oman

26/02
📷 Na forfait van Van Aert: nog een Belg moet passen voor Openingsweekend

📷 Na forfait van Van Aert: nog een Belg moet passen voor Openingsweekend

26/02
"Als renner nooit gereden": Sven Vanthourenhout staat voor opmerkelijk debuut

"Als renner nooit gereden": Sven Vanthourenhout staat voor opmerkelijk debuut

26/02
Zit het voorjaar voor Tim Merlier erop? Jurgen Foré heeft geen goed nieuws

Zit het voorjaar voor Tim Merlier erop? Jurgen Foré heeft geen goed nieuws

26/02
Boonen waarschuwt met stevige nuance van Van der Poel-effect en denkt aan andere gevaarlijke man

Boonen waarschuwt met stevige nuance van Van der Poel-effect en denkt aan andere gevaarlijke man

26/02
Nu al?! Eindelijk valt bij Lidl-Trek nog eens heel goed nieuws te rapen over Mads Pedersen

Nu al?! Eindelijk valt bij Lidl-Trek nog eens heel goed nieuws te rapen over Mads Pedersen

26/02
David van der Poel ontkent status Mathieu niet en voorspelt plan van zijn broer en Alpecin-Premier Tech

David van der Poel ontkent status Mathieu niet en voorspelt plan van zijn broer en Alpecin-Premier Tech

26/02
Opkijken naar Van der Poel: laaiend ambitieuze Wolfpack-renner wil hem ook uitdagen

Opkijken naar Van der Poel: laaiend ambitieuze Wolfpack-renner wil hem ook uitdagen

26/02
Boeken toe voor de rest door deelname Van der Poel? De Cauwer geeft het antwoord

Boeken toe voor de rest door deelname Van der Poel? De Cauwer geeft het antwoord

26/02
Bakelants ligt in het ziekenhuis na aanrijding door voertuig: de diagnose is bekend

Bakelants ligt in het ziekenhuis na aanrijding door voertuig: de diagnose is bekend

26/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Jose De Cauwer Tadej Pogacar Jasper Stuyven Tim Declercq David Van Der Poel Lotte Kopecky Tom Boonen Axel Merckx Dirk De Wolf Jasper Philipsen Tiesj Benoot Michael Boogerd Eddy Merckx Neilson Powless Patrick Lefevere Jan Bakelants Puck Pieterse

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved