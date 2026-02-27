Twijfels duiken op: David van der Poel plaatst vraagtekens bij Wout van Aert

Wout van Aert zit nu met een ziekte opgescheept op een vervelend moment, maar dat zegt natuurlijk nog niets over de rest van zijn seizoen. Toch heeft David van der Poel bepaalde twijfels.

David van der Poel was te gast in de podcast Kopman, voornamelijk om zijn ploeg voor de Sporza Wielermanager met de wereld te delen. Tussendoor geeft de huidige rennersmakelaar ook nog wel zijn algemene visie op bepaalde renners. Wanneer Van Aert ter sprake komt, komen de twijfels van David aan het licht.

Vorig jaar heeft Van Aert nog wel behoorlijk goed gepresteerd in het voorjaar, weliswaar zonder een hoofdprijs binnen te halen. David van der Poel zag dat het ook slechter had kunnen aflopen. "Vorig jaar was hij soms in de klassiekers gelost toen er nog een tiental renners voor hem in de groep zaten. Toen is dat altijd nog goedgekomen."

Factor Brennan bij Visma-Lease a Bike

Van Aert reed van Dwars door Vlaanderen tot de Amstel Gold Race telkens in de top vijf. Hij moet echter het lot niet te veel tarten door vroeg te lossen. Bovendien is er het doorbreken van Brennan om rekening mee te houden bij Visma-Lease a Bike. David van der Poel zou er niet van schrikken als de Brit soms de rol van kopman overneemt.

"In sommige koersen zal er misschien ook al voor Brennan gewerkt moeten worden of een sprint aangetrokken moeten worden. Als je in Gent-Wevelgem (wat nu In Flanders Fields heet) met veertig man naar de meet gaat, denk ik dat het voor hem zal zijn. Ik denk dat Wout ook eerlijk genoeg is of ploegspeler genoeg om dan de kaart Brennan of Laporte te trekken", besluit Van der Poel.

Van Aert heeft oog voor ploegbelang

Aan dat laatste vermoeden hoeft zeker niet getwijfeld te worden. In het verleden werd zelfs al eens de vraag gesteld of Van Aert niet te weinig op tafel slaat, maar hij vindt het duidelijk belangrijk om als ploeg succes na te streven.