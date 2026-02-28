Olivier Naesen bespreekt concurrentie, maar schuift... zichzelf naar voren voor Omloop

Olivier Naesen bespreekt concurrentie, maar schuift... zichzelf naar voren voor Omloop
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het is voor de eerste keer echt moneytime in de koers. Wie de Omloop Het Nieuwsblad wint zet zijn jaar meteen op een perfecte wijze in.

Wie wint de Omloop?

De Omloop is de eerste grote afspraak van het wielerjaar. Met Mathieu van der Poel is er één grote favoriet, al zijn er nog heel veel andere renners die in aanmerking komen voor de dagzege.

Heel wat renners en waarnemers sluiten een sprint, wellicht met een grote groep in plaats van het volledige peloton, niet uit. En dan is het kijken naar Brennan en Magnier, die wellicht sneller zijn dan Philipsen.

“Ik denk het wel”, zegt Oliver Naesen meteen aan Het Nieuwsblad. “Jasper heeft op dit moment van het seizoen nog niet die explosiviteit. Ik denk dat we tot Milaan-Sanremo zullen moeten wachten vooraleer we de beste Jasper te zien krijgen.”

Naesen schuift zichzelf naar voren als winnaar van Omloop

Naesen denkt ook aan Pidcock en Wellens als mogelijke winnaars, al blijft ook Arnaud De Lie voor velen een kanshebber op de zege, nadat hij twee jaar de lente aan zich moest laten voorbijgaan en het misschien wel een beetje van moeten is voor hem.

“Als Van der Poel gaat op de Muur, mag het nog zo veel van moeten zijn als je wil, maar dan moet je de realiteit respecteren. Maar het klopt wel: hij mag niet nog een voorjaar afgaan”, gaat de renner van Decathlon CMA CGM verder.

En dan komt Naesen met zijn dark horse op de proppen. “Awel, ik ben beter dan ik had durven hopen. Mijn niveau is echt supergoed. Ik geef toe dat er een aantal renners beter zijn dan ik, maar bij de beste tien ga ik me kunnen plaatsen. En wie weet kan ik zoals Jan Tratnik in 2024 winnen”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Omloop Het Nieuwsblad
Oliver Naesen

Meer nieuws

Van der Poel tempert verwachtingen met reden waarom hij mogelijk toch niet de Omloop wint

Van der Poel tempert verwachtingen met reden waarom hij mogelijk toch niet de Omloop wint

11:45
Moet Van der Poel 100 procent zijn om te winnen? Philippe Gilbert legt het uit

Moet Van der Poel 100 procent zijn om te winnen? Philippe Gilbert legt het uit

12:00
Ploegleider Maarten Wynants heeft extra nieuws over ziekte Wout Van Aert

Ploegleider Maarten Wynants heeft extra nieuws over ziekte Wout Van Aert

13:00
Demi Vollering komt met fikse waarschuwing: "Dan wordt het ook voor de fans te veel"

Demi Vollering komt met fikse waarschuwing: "Dan wordt het ook voor de fans te veel"

14:00
Jan Bakelants geeft met blauw oog update na fietsongeval

Jan Bakelants geeft met blauw oog update na fietsongeval

13:30
"Had voor mij niet gemoeten": Tim Wellens is bijzonder kritisch voor Omloop

"Had voor mij niet gemoeten": Tim Wellens is bijzonder kritisch voor Omloop

10:00
Radio peloton aan het woord: waarschuwingen voor Van der Poel en reacties op Van Aert en De Cauwer Interview

Radio peloton aan het woord: waarschuwingen voor Van der Poel en reacties op Van Aert en De Cauwer

12:45
"Je hoeft er niet aan te twijfelen": dit is het plan van Mathieu van der Poel

"Je hoeft er niet aan te twijfelen": dit is het plan van Mathieu van der Poel

09:00
"Een schoonheidsritje?": Frank Deboosere zegt welk weer de Omloop krijgt

"Een schoonheidsritje?": Frank Deboosere zegt welk weer de Omloop krijgt

08:00
Patrick Lefevere dropt een stevig sponsorbommetje over Quick-Step: "In hetzelfde schuitje als Visma"

Patrick Lefevere dropt een stevig sponsorbommetje over Quick-Step: "In hetzelfde schuitje als Visma"

11:00
Roodhooft legt uit waarom Van der Poel nu plots toch de Omloop rijdt

Roodhooft legt uit waarom Van der Poel nu plots toch de Omloop rijdt

07:30
"Hij mag die dag niet buiten": Vrouw van renner grijpt in volgens De Cauwer

"Hij mag die dag niet buiten": Vrouw van renner grijpt in volgens De Cauwer

08:30
Oud-ploegleider trekt aan de alarmbel over Evenepoel: "Niet normaal"

Oud-ploegleider trekt aan de alarmbel over Evenepoel: "Niet normaal"

07:00
Naast Van Aert nog een zorgenkind bij Visma-Lease a Bike: nieuwe update na valpartij

Naast Van Aert nog een zorgenkind bij Visma-Lease a Bike: nieuwe update na valpartij

21:30
Van der Poel legt ambities op tafel en is eerlijk over moeizame periode na WK veldrijden

Van der Poel legt ambities op tafel en is eerlijk over moeizame periode na WK veldrijden

18:00
Marijn de Vries fileert seksisme in berichtgeving: "Hoor je hem dat ooit met Mathieu van der Poel doen?"

Marijn de Vries fileert seksisme in berichtgeving: "Hoor je hem dat ooit met Mathieu van der Poel doen?"

20:30
Soudal Quick-Step juicht na miraculeus herstel van Belg na horrorcrash en gebroken ruggenwervel

Soudal Quick-Step juicht na miraculeus herstel van Belg na horrorcrash en gebroken ruggenwervel

20:00
Mathieu van der Poel op pad met fijn gezelschap en doet verrassende onthulling

Mathieu van der Poel op pad met fijn gezelschap en doet verrassende onthulling

19:00
De Cauwer reageert veelzeggend wanneer hij voor het eerst het slechte nieuws over Van Aert hoort

De Cauwer reageert veelzeggend wanneer hij voor het eerst het slechte nieuws over Van Aert hoort

18:30
Van Den Spiegel en Flanders Classics reageren op het afhaken van Van Aert voor de Omloop

Van Den Spiegel en Flanders Classics reageren op het afhaken van Van Aert voor de Omloop

15:00
Leermeester Van Aert maakt met zijn lef indruk op rijzende ster Brennan bij Visma-Lease a Bike

Leermeester Van Aert maakt met zijn lef indruk op rijzende ster Brennan bij Visma-Lease a Bike

17:00
"Beroepsmisvorming": Benoot ziet bijzondere omstandigheden in Omloop

"Beroepsmisvorming": Benoot ziet bijzondere omstandigheden in Omloop

27/02
Twijfels duiken op: David van der Poel plaatst vraagtekens bij Wout van Aert

Twijfels duiken op: David van der Poel plaatst vraagtekens bij Wout van Aert

16:30
Magnier verbaast met uitspraak over Belgische wielerlegende: "Mijn idolen zitten in andere sporten"

Magnier verbaast met uitspraak over Belgische wielerlegende: "Mijn idolen zitten in andere sporten"

27/02
Evenepoel eerste reserve voor Ronde van Vlaanderen? De Cauwer streng voor mogelijke U-bocht Red Bull

Evenepoel eerste reserve voor Ronde van Vlaanderen? De Cauwer streng voor mogelijke U-bocht Red Bull

16:00
Forfait Van Aert slaat ook bij boezemvriend in als een bom: uitspraak in ander daglicht

Forfait Van Aert slaat ook bij boezemvriend in als een bom: uitspraak in ander daglicht

27/02
Kopman bij Visma? Niermann geeft ontluisterend antwoord over positie van zieke Van Aert

Kopman bij Visma? Niermann geeft ontluisterend antwoord over positie van zieke Van Aert

27/02
Geen Tour de France voor Unibet Rose Rockets: grote baas komt met statement

Geen Tour de France voor Unibet Rose Rockets: grote baas komt met statement

27/02
Tim Declercq doet opvallende bekentenis over welk product hij genomen heeft

Tim Declercq doet opvallende bekentenis over welk product hij genomen heeft

27/02
Tim Wellens heeft met UAE dezelfde plannen als Mathieu van der Poel

Tim Wellens heeft met UAE dezelfde plannen als Mathieu van der Poel

27/02
Onrealistische verwachtingen? Boonen en De Wolf zeggen waar het op staat voor Evenepoel

Onrealistische verwachtingen? Boonen en De Wolf zeggen waar het op staat voor Evenepoel

27/02
Greg Van Avermaet weet wat Mathieu van der Poel in Omloop wil flikken

Greg Van Avermaet weet wat Mathieu van der Poel in Omloop wil flikken

27/02
'Alpecin-Premier Tech pakt uit met verrassende zet rond Mathieu van der Poel'

'Alpecin-Premier Tech pakt uit met verrassende zet rond Mathieu van der Poel'

27/02
"Goede signalen, maar...": Lotte Kopecky spreekt klare taal over seizoensstart

"Goede signalen, maar...": Lotte Kopecky spreekt klare taal over seizoensstart

27/02
Yves Lampaert is helemaal in zijn nopjes: "Er moet meer gevochten worden"

Yves Lampaert is helemaal in zijn nopjes: "Er moet meer gevochten worden"

27/02
Koersdirecteur weerlegt forse kritiek op de Omloop Het Nieuwsblad

Koersdirecteur weerlegt forse kritiek op de Omloop Het Nieuwsblad

26/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Jose De Cauwer Christophe Laporte Jasper Philipsen Jasper Stuyven Tim Declercq Patrick Lefevere Tom Boonen Dirk De Wolf Tim Wellens Tim Merlier Tiesj Benoot Maarten Wynants Sven Vanthourenhout David Van Der Poel Jan Bakelants Damien Touze Marijn De Vries

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved