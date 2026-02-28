Olivier Naesen bespreekt concurrentie, maar schuift... zichzelf naar voren voor Omloop

Het is voor de eerste keer echt moneytime in de koers. Wie de Omloop Het Nieuwsblad wint zet zijn jaar meteen op een perfecte wijze in.

Wie wint de Omloop?

De Omloop is de eerste grote afspraak van het wielerjaar. Met Mathieu van der Poel is er één grote favoriet, al zijn er nog heel veel andere renners die in aanmerking komen voor de dagzege.

Heel wat renners en waarnemers sluiten een sprint, wellicht met een grote groep in plaats van het volledige peloton, niet uit. En dan is het kijken naar Brennan en Magnier, die wellicht sneller zijn dan Philipsen.

“Ik denk het wel”, zegt Oliver Naesen meteen aan Het Nieuwsblad. “Jasper heeft op dit moment van het seizoen nog niet die explosiviteit. Ik denk dat we tot Milaan-Sanremo zullen moeten wachten vooraleer we de beste Jasper te zien krijgen.”

Naesen schuift zichzelf naar voren als winnaar van Omloop

Naesen denkt ook aan Pidcock en Wellens als mogelijke winnaars, al blijft ook Arnaud De Lie voor velen een kanshebber op de zege, nadat hij twee jaar de lente aan zich moest laten voorbijgaan en het misschien wel een beetje van moeten is voor hem.

“Als Van der Poel gaat op de Muur, mag het nog zo veel van moeten zijn als je wil, maar dan moet je de realiteit respecteren. Maar het klopt wel: hij mag niet nog een voorjaar afgaan”, gaat de renner van Decathlon CMA CGM verder.





En dan komt Naesen met zijn dark horse op de proppen. “Awel, ik ben beter dan ik had durven hopen. Mijn niveau is echt supergoed. Ik geef toe dat er een aantal renners beter zijn dan ik, maar bij de beste tien ga ik me kunnen plaatsen. En wie weet kan ik zoals Jan Tratnik in 2024 winnen”, besluit hij.