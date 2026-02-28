"Je hoeft er niet aan te twijfelen": dit is het plan van Mathieu van der Poel

De Omloop opent vandaag het nieuwe wielerseizoen. Met Mathieu van der Poel. En volgens Renaat Schotte staat de Nederlander ook zondag aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne.

Dubbel voor Mathieu van der Poel?

De Omloop Het Nieuwsblad is traditiegetrouw de opener van het Vlaamse wielervoorjaar. Deze koers krijgt gigantisch veel aandacht, waar je ze als ploeg haast niet links kan laten liggen.

“Sportief is de Omloop niet de allerbelangrijkste klassieker, maar je vangt hier zoveel publiciteit”, klinkt het bij Renaat Schotte op Sporza. “Vroeger werd vaak gezegd: win je de Omloop, dan is je seizoen al goed. Dat is overdreven, maar toch is er iets van aan.”

En dus is ook Mathieu van der Poel van de partij. Hij werd deze week pas aangekondigd door zijn ploeg, maar wel meteen tot absolute topfavoriet gebombardeerd. “Dat is de vraag van 1 miljoen”, gaat Schotte verder. Al denkt hij ook aan Florian Vermeersch en Tim Wellens van UAE.

En bij Lidl-Trek noemt hij ook Mathias Vacek. “Maar je kan eigenlijk een hele waslijst opnoemen. Vraag is vooral wie waar staat in deze fase van het seizoen. Wie piekt nu al? Maar momenteel hebben we nergens een garantie dat alles weer zoals vorig jaar zal verlopen. Elk seizoen begint vanaf nul.”

Publiciteit

Het Nieuwsblad schreef deze week dat het al zo goed als zeker is dat Van der Poel zondag ook Kuurne-Brussel-Kuurne zal rijden, maar die beslissing wordt pas zaterdagavond genomen, na de Omloop, zo stond er te lezen.



“Je hoeft er niet aan te twijfelen dat Van der Poel, zonder incidenten in de Omloop, zondag zal starten in Kuurne”, besluit Schotte. “Het is een tendens om de selecties voor een grote wedstrijd zo laat mogelijk bekend te maken. Dat is publicitair interessant voor teams en organisatoren. Ze houden er de spanning in en dat is goed bekeken door de Roodhoofts.”