Ine Beyen krijgt twee keer njet te horen voor droomjob, maar zit al met nieuw plan

Het nieuwe wielerseizoen gaat vandaag van start met de Omloop Het Nieuwsblad. Ook voor de commentatoren en analisten zijn het weer hoogdagen.

Ine Beyen opnieuw te horen tijdens de koers

Ine Beyen is vandaag weer te horen in de koers. Samen met Ruben Van Gucht geeft ze commentaar als analiste bij de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen.

Na een winter waarin we haar bijna niet te zien kregen is ze er opnieuw helemaal klaar voor. “Mij ‘s ochtends klaarmaken om naar de koers te gaan, dan dat kabientje in en on air zijn, oh, I love it!”, vertelt ze aan Het Nieuwsblad.

Als renster heeft ze alle voorjaarsklassiekers gereden, maar toch ziet ze haar toekomst op televisie liggen. “Ik vind tv heel leuk. Ik heb wel wat programma’s gedaan, zoals De Tafel van Gert”, klinkt het.

Idee voor programma

Maar de ambitie lag verder. “Ik heb ook een paar keer screentest gedaan, voor nieuwsanker bij VTM en sportanker bij VRT. Helaas grijp ik er telkens naast. Ik ben heel blij met mijn job. Ik zit graag in de commentaarcabine, maar voor een dagelijks avondprogramma vanuit de Tour de France mogen ze altijd bellen.”



En ondertussen zit ze ook met een groot plan voor de toekomst. ““In mijn hoofd rijpt ook een plan voor een programma waarin ik jonge meisjes begeleid bij de start van hun wielercarrière. Ik heb al contact met een productiehuis en enkele investeerders. Ik hoop dat ik het ooit kan maken.”